Los Thunder, invictos en la NBA Cup; los Knicks toman Charlotte

Publicado por Alejandro Baños 27 de noviembre, 2025

En una nueva jornada de la NBA Cup, los Oklahoma City Thunder lograron avanzar a la siguiente ronda gracias a su tercer triunfo en tres juegos disputados en la fase de grupos, mientras que los New York Knicks consiguieron un valioso triunfo a domicilio.

Los vigentes campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo se impusieron a los Minnesota Timberwolves (113-105) en el Paycom Center, siendo una de las cinco franquicias que han logrado un pleno de triunfos en esta primera fase de la NBA Cup hasta la fecha.

La estrella de los Thunder y MVP de la temporada pasada, Shai Gilgeous-Alexander, colocó 40 puntos en el casillero de la franquicia de Oklahoma, mientras que Isaiah Hartenstein y Chet Holmgren aportaron con 15 y 12 puntos, respectivamente. Anthony Edwards fue el mejor jugador de los visitantes, con 31 puntos.

Por otra parte, los Knicks conquistaron el Spectrum Center de Carolina del Norte al vencer a los Charlotte Hornets (101-129). Una primera mitad efectiva en el registro anotador valió para que los neoyorquinos sumaran su segundo triunfo en esta NBA Cup y para que dependan de ellos mismos para acceder a la siguiente fase.

El quinteto titular de los Knicks brindó una brillante actuación a sus aficionados, siendo Jalen Brunson el máximo anotador (33 puntos). Karl-Anthony Towns registró un doble-doble (19 puntos y 10 rebotes).

Curry se retiró lesionado

En el Chase Center de California, los Golden State Warriors cayeron frente a los Houston Rockets (100-104) pese a marcharse al término del segundo cuarto con una cómoda ventaja de 12 puntos.

La derrota no fue la única mala noticia para los Warriors. Su estrella, Stephen Curry, se marchó cojeando a los vestuarios antes de que terminase el duelo frente a los Rockets. Además, la franquicia de San Francisco se despidió de la NBA Cup, igual que su rival de esta última jornada.

A Curry le dio tiempo a anotar 14 puntos antes de retirarse lesionado y Jimmy Butler sumó 21 puntos. El máximo anotador del enfrentamiento fue Reed Sheppard, de los Rockets, con 31 puntos. Kevin Durant no jugó frente a sus excompañeros de los Warriors.

Los Celtics ponen fin a la racha de los Pistons

Otro de los duelos destacados se presenció en el TD Garden de Massachusetts, donde los Boston Celtics ganaron a los Detroit Pistons (117-114) y pusieron fin a la buena racha por la que pasaba la franquicia de Michigan.

Sin Jayson Tatum -todavía ausente por lesión-, Jaylen Brown se está consolidando como el líder provisional de la franquicia más laureada de la historia de la NBA. Fue el máximo anotador de los verdiblancos, con 33 puntos. Derrick White ejerció como compañero de baile, con 27 puntos.

Por su parte, los hombres de Michigan continúan teniendo como gran referente sobre el parqué a Cade Cunningham. El líder de los Pistons fue el máximo anotador del partido, con 42 puntos. Jalen Duren cerró su participación con un doble-doble (12 puntos y 16 rebotes).