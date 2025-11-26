Doncic manda y los Lakers se imponen a los Clippers en un derbi angelino de alta tensión

Luka Doncic se zafa de Kawhi Leonard durante el juego entre los Lakers y los Clippers Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 26 de noviembre, 2025

La balanza se decantó hacia el lado local. Los Los Angeles Lakers consiguieron una merecida victoria en la NBA Cup frente a sus vecinos, los Los Angeles Clippers, por 135-118 en el Crypto.com Arena. Un duelo en el que hubo momentos de tensión y en el que hubo una figura que destacó por encima del resto de los jugadores que estuvieron sobre el parqué.

Con los 43 puntos que anotó frente a los Clippers, Luka Doncic logró superar a una de las leyendas de los Lakers, Magic Johnson, en un dato concreto: acabar con más de 40 puntos en un juego disputado con la camiseta de la franquicia púrpura y dorada.

"Podemos ser muy peligrosos, pero tenemos que ir partido a partido", dijo el jugador esloveno al término del derbi angelino. Doncic suma ya siete juegos con los Lakers en los que acaba con más de 40 puntos.

A esas 43 unidades, Doncic cerró su participación sobre las maderas del Crypto.com Arena con 13 asistencias y 9 rebotes.

Por su parte, LeBron James añadió 25 puntos (más 6 rebotes y 6 asistencias) al marcador de los Lakers y Austin Reaves, quien cuajó una de sus mejores actuaciones desde que es jugador de los Lakers, aportó con 31 puntos (más 9 rebotes y 3 asistencias).

Del lado visitante, James Harden anotó 29 puntos (más 5 rebotes y 9 asistencias) y Kawhi Leonard registró 19 puntos (más 5 rebotes y 3 asistencias).

Alta tensión a pocos minutos del final

A excepción del primer cuarto -conquistado por los Clippers con la mínima de las ventajas-, en el resto de los parciales los Lakers mandaron. En los últimos 12 minutos, la franquicia púrpura y dorada apretó el acelerador para certificar el triunfo.

En medio del espectáculo técnico y táctico, hubo lugar para momentos de tensión. Cuando apenas quedaban 3:30 para el término del derbi angelino, el base de los Clippers Kris Dunn empujó a Doncic luego de que los Lakers anotasen.

Esa acción derivó en una pequeña rencilla, con el pívot de los Lakers Jaxson Hayes también involucrado. El árbitro tomó la decisión de expulsar a Dunn.

En su próximo juego, los Lakers se medirán a los Dallas Mavericks, en un duelo en el que Doncic se reencontrará con los que en su día fueron sus compañeros. Por su parte, los Clippers recibirán a los Memphis Grizzlies.