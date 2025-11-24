Mahomes rescata a los Chiefs y consigue doblegar a los Colts en la prórroga

Harrison Butker (7) patea el que sería el gol de campo de la victoria ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 24 de noviembre, 2025

Patrick Mahomes volvió a ser decisivo para que los Kansas City Chiefs consiguieran doblegar a los Colts de Indiana, uno de los equipos más en forma de la NFL esta temporada. Los vigentes subcampeones remontaron una diferencia de 11 puntos (20-9) para acabar llevándose el encuentro por 23-20.

Los Chiefs, el mejor ataque de la Liga y el equipo más dominante de los últimos años, demostraron que son un rival a tener en cuenta a pesar de las cinco derrotas que acumulan este curso -algo que no ocurría desde hacía una década-. Y, de nuevo Mahomes se confirmó como uno de los mariscales de campo más resolutivos en los últimos minutos de partido.

El quaterback estrella de los chiefs fue clave para forzar la prórroga en el último cuarto y lideró la jugada decisiva con la que Harrison Butker anotó el gol de campo de 27 yardas que les dio la victoria.

«Es extremadamente importante, tenemos que volver a la senda de la victoria», dijo Mahomes, visiblemente aliviado tras el encuentro. "Tenemos que empezar a encadenar victorias. No va a ser fácil, y hoy no lo ha sido. Pero tenemos que volver a ganar. Estoy emocionado por haber conseguido la victoria y volver a la senda del triunfo", añadió Mahomes, que terminó con 352 yardas de pase, sin touchdowns y con una intercepción.

El equipo de Kansas afrontó el partido como la final que era, ya que una derrota habría hecho casi imposible la clasificación del equipo para los playoffs por primera vez en mucho tiempo, lo que habría supuesto el fin de la dinastía que dominó la NFL durante los últimos tiempos, con tres títulos y dos finales de Super Bowl en seis años.

Los campeones Eagles tropiezan frente a los Cowboys

Los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la NFL, firmaron un tropiezo ante los Cowboys de Dallas, que remontaron el 14-0 inicial recibido para acabar imponiéndose por 24-21.

Dak Prescott fue clave en la remontada, tras romper el récord de más yardas por envío en la historia de los texanos. El mariscal de campo llegó a las 34.192 yardas, con lo que superó las 34.183 de Tony Romo.

El triunfo de los Cowboys llegó gracias a un gol de campo de 42 yardas de Brandon Aubrey en el último suspiro del partido.

Los Patriots, el equipo más fuerte hasta la fecha

En otros partidos de la NFL del domingo, los New England Patriots mejoraron a 10-2 con una victoria por 26-20 sobre los Cincinnati Bengals a domicilio, acercándose así a su regreso a los playoffs.

Por su parte, los Pittsburgh Steelers cayeron por 31-28 ante los Chicago Bears en el Soldier Field. Los Bears mejoraron su balance a 8-3 gracias a los tres touchdowns de Caleb Williams en una impresionante actuación.

Los Detroit Lions pasaron a 7-4, pero sufrieron un susto ante los New York Giants antes de lograr una victoria por 37-24, mientras que los Green Bay Packers derrotaron a los Minnesota Vikings por 23-6.

Los Seattle Seahawks siguen líderes de la NFC Oeste tras imponerse por 30-24 a los Tennessee Titans a domicilio, mientras que los Baltimore Ravens continúan su remontada y suman su quinta victoria consecutiva tras derrotar por 23-10 a los New York Jets.