La exestrella de la NFL Antonio Brown fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por intento de asesinato

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de noviembre, 2025

El exreceptor de la NFL Antonio Brown fue extraditado este jueves a Estados Unidos desde Dubái para enfrentar un juicio por un cargo de intento de asesinato relacionado con un tiroteo que ocurrió el pasado mes de mayo durante un evento de boxeo organizado por el famoso streamer Adin Ross. Según se pudo notar en varios videos del incidente, Brown peleó con varias personas luego de las 10 peleas presentadas en el evento, el cual estuvo patrocinado por Brand Risk Promotions, Kick y Stake. En uno de dichos videos se puede observar a la exestrella del fútbol americano peleando en un estacionamiento mientras una multitud se movía hacia un callejón, para luego escucharse un disparo, el cual provocó que los espectadores corrieran desesperadamente en la dirección contraria.

La presunta víctima del tiroteo fue Zul-Qarnain Kwame Nantambu, quien se dio a conocer a través de las redes sociales al tratarse de la persona que ondeó la bandera de Palestina durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por el famoso rapero Kendrick Lamar el pasado mes de febrero. El sujeto fue arrestado por las autoridades en junio bajo cargos de resistencia y alteración del orden público por interrumpir una asamblea legal, lo que reveló una conexión entre los dos incidentes.

Si bien Brown admitió que había llegado a derribar al guardia de seguridad de una de las personas involucradas, The Washington Post detalló que este le comentó a uno de los oficiales en la escena que él no había hecho nada. Un mes más tarde, el medio reveló que existía una orden de arresto en su contra.

Sobre los vínculos con Nantambu, Brown señaló en sus redes sociales que “Ese tipo es un fraude, un mentiroso, un acosador y un criminal. Fue arrestado en 2022 por robarme joyas valoradas en seis cifras. Luego se presentó en mi show en Rolling Loud en 2023 intentando agredirme. Luego, en mayo, se coló por una puerta en el evento y se me acercó intentando robarme y amenazar mi vida. Los medios aún no han contado esta historia… en su lugar, están pintando una imagen falsa de mí. Esa noche estaba luchando por mi vida ante sus intenciones.”

Hasta el momento, el equipo legal de Brown no se ha pronunciado sobre la extradición, la cual fue confirmada por el Departamento de Policía de Miami.