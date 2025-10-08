Judge revive a los Yankees y el venezolano Suárez acerca a los Marineros en la Serie Divisional de MLB

Publicado por Williams Perdomo 8 de octubre, 2025

La Serie Divisional de las Grandes Ligas tuvo este martes como protagonistas a Aaron Judge, que en Nueva York comandó la remontada que mantiene con vida a los Yankees, y al venezolano Eugenio Suárez, que en Detroit lideró el ataque de los Marineros de Seattle y los acercó a la Serie de Campeonato.

En Nueva York, los Yankees respondieron estando contra las cuerdas y se impusieron 9x6 sobre los Azulejos de Toronto, con un jonrón de tres carreras de Aaron Judge, para extender la Serie Divisional a un cuarto partido.

Después de triunfos consecutivos del cuadro canadiense y estando abajo por cinco carreras en el tercer inning, los Bombarderos del Bronx afinaron sus bates y completaron una espectacular remontada anotando siete carreras entre la tercera y quinta entrada.

Una de las mejores noches de la temporada en Yankee Stadium (Nueva York) tuvo como testigos a 47.399 aficionados, incluido el popular cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Judge, de 33 años y capitán de los Yankees, apareció en el momento justo completando una jornada de tres hits, tres carreras anotadas y cuatro impulsadas.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. continuó su buen momento y conectó jonrón por tercer partido consecutivo en la postemporada.

Toronto sufrió su primera derrota luego de estar arriba por cuatro carreras en toda la temporada.

El cuarto juego La línea final deja a Tim Hill (1-0) con la victoria, Louis Varland (0-1) sufre la derrota mientras que David Bednar suma su segundo salvamento de la postemporada.



El cuarto juego se disputará este miércoles en Nueva York. Una victoria de los locales llevaría el partido a un quinto y decisivo juego en el Rogers Centre (Toronto).

Venezolano Suárez acerca a los Marineros

Más temprano, los Marineros de Seattle se impusieron este martes 8x4 sobre los Tigres de Detroit con un jonrón del venezolano Eugenio Suárez y tomaron una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de los Playoffs de Grandes Ligas.

Un triunfo separa a los campeones de la división Oeste de la Liga Americana de asegurar el pase a la Serie de Campeonato al conseguir triunfos consecutivos.

El poder del venezolano Eugenio Suárez se hizo presente en el cuarto episodio con un batazo al jardín central que se llevó la cerca.

Suárez, quien inició la temporada con Arizona antes de ser traspasado de regreso a Seattle, conecta su primer jonrón en postemporada desde el 11 de octubre del 2022.

El lanzador Logan Gilbert fue el encargado de mantener bajo control a unos aficionados de los Tigres que colmaron el Comerica Park (Detroit) con seis innings completos en los que permitió una carrera.

El histórico Miguel Cabrera fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en un partido que sufrió un retraso de tres horas por condiciones climatológicas adversas en Detroit.

Los Tigres deberán ganar los dos últimos partidos de la serie para avanzar a la Serie de Campeonato, iniciando este miércoles en condición de local.