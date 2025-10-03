Los Yankees eliminan a Boston con el novato Schlittler como héroe

Publicado por Víctor Mendoza 3 de octubre, 2025

Con el joven Cam Schlittler como inesperada figura, los Yankees de Nueva York vencieron este jueves 4x0 a los Medias Rojas de Boston en el juego de desempate de la ronda de comodín de las Grandes Ligas.

Los Bombarderos del Bronx, que despacharon a sus archirrivales por un global de 2-1, enfrentarán a partir del sábado a los Azulejos de Toronto en la ronda divisional.

Anteriormente, los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago también salieron vencedores de sus juegos de desempate, condenando a la eliminación a los Guardianes de Cleveland y los Padres de San Diego.

En el Yankee Stadium, los locales lograron su segunda victoria consecutiva para levantar una serie en la que estaban contra las cuerdas desde la derrota inicial del martes.

Si el miércoles sobrevivieron gracias a una carrera providencial de Jazz Chisholm Jr., el jueves se apoyaron en una colosal actuación de Schlittler, un lanzador de 24 años que creció como aficionado de los Medias Rojas.

El diestro nacido en Walpole (Massachusetts), a 40 kilómetros de Boston, dominó desde el montículo durante ocho entradas completas, en las que concedió cinco hits pero ninguna carrera ni bases por bolas

Schlittler es además el primer debutante de los Yankees que logra 12 ponches en postemporada.

En el cuarto inning, el dominicano bateó un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Cody Bellinger pasara por la registradora.

Los Yankees vieron su oportunidad y se anotaron las otras tres carreras en ese mismo cuarto inning.

Los 48.000 aficionados del Yankee Stadium, incluido el cómico televisivo Jimmy Fallon en la primera fila, saltaron de alegría al ver a su equipo tomar una ventaja suficiente para evitar más sobresaltos en esta sufrida eliminatoria.

Tigres ante Marineros

En Cleveland, los Tigres vencieron 6x3 a los Guardianes en la culminación de tres meses de feroz rivalidad entre ambas franquicias.

Detroit se tomó la revancha después de que los Guardianes les arrebataran el título divisional en septiembre con una de las remontadas más impresionantes en la historia de la temporada regular.

Los Tigres, que gozaban de una ventaja de 15,5 victorias a principios de julio, perdieron además cinco de los seis partidos de fase regular que jugó ante Cleveland en septiembre.

Pero este jueves fueron los Tigres los que prevalecieron en el partido que más contaba, decantado con una fulminante séptima entrada de cuatro carreras.

Un sencillo del dominicano Wenceel Pérez llevó al plato al puertorriqueño Javier Báez y al estadounidense Parker Meadows y otros hits de Spencer Torkelson y Riley Greene ampliaron la brecha para Detroit.

Los Tigres chocarán ahora con los Marineros de Seattle, que disponen de una de las baterías de artilleros más temibles de las Mayores encabezada por el venezolano Eugenio Suárez, el dominicano Julio Rodríguez y el estadounidense Cal Raleigh, líder en jonrones del curso con 60.

San Diego dice adiós

En Chicago, los Cachorros se impusieron 3x1 a los Padres para sellar su primera victoria en una serie de postemporada desde 2017.

Un sencillo de Pete Crow-Armstrong, una base por bolas de Dansby Swanson y un jonrón de Michael Busch impulsaron las carreras de la victoria para los locales y su cuerpo de lanzadores defendió la ventaja.

Los Padres apenas acortaron distancia en la última entrada mediante un jonrón de Jackson Merrill.