El Toluca conquista su primera Campeones Cup al vencer 3-2 al LA Galaxy

Publicado por Virginia Martínez 2 de octubre, 2025

(AFP) En una vibrante remontada con goles sudamericanos, el Toluca derrotó el miércoles 3-2 al Los Angeles Galaxy en la Campeones Cup de 2025, el duelo anual entre los monarcas de la liga mexicana y de la MLS.

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, y su hijo y asistente, Shayr Mohamed, fueron expulsados en este choque lleno de tensión en el que el fútbol mexicano se colocó por delante de la MLS en el palmarés de esta competencia no oficial.

El Galaxy, que jugaba como local, se puso dos veces por delante en el marcador con un gol de penalti del uruguayo Diego Fagúndez en el minuto 36 y otro del brasileño Gabriel Pec en el 83.

Pero el Toluca, que se había estrenado con un tanto del argentino Nicolás Castro en el minuto 53, dio la última voltereta en los minutos finales.

El también argentino Franco Romero empató en el 88 y el uruguayo Federico Pereira marcó el gol del triunfo en el 90+4 con un remate en el área pequeña en el que se adelantó a los defensores locales.

Los aficionados de los Diablos Rojos, mayoría en las gradas del Dignity Health Sports Park de Carson (California), celebraron a lo grande el triunfo en un juego lleno de asperezas con hasta ocho tarjetas amarillas y las expulsiones en el banco de Toluca.

Antonio Mohamed siguió la segunda mitad desde la grada tras ser expulsado por protestar airadamente en el centro del campo al término de la primera mitad. El árbitro salvadoreño Iván Barton mostró después otra tarjeta roja en la segunda mitad a Shayr Mohamed.

Con el triunfo de Toluca, la liga mexicana suma cuatro trofeos en la Campeones Cup por tres de la MLS.