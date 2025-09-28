Guardianes y Tigres avanzan a playoffs de Grandes Ligas y Astros quedan fuera

Publicado por Víctor Mendoza 28 de septiembre, 2025

Los Guardianes de Cleveland y los Tigres de Detroit sellaron el sábado su billete a los playoffs en el último fin de semana de la temporada regular de las Grandes Ligas, que deparó la primera eliminación de los Astros de Houston desde 2016.

En Cleveland, los Guardianes vencieron 3x2 a los Rangers de Texas con un jonrón de dos carreras del puertorriqueño Johnathan Rodríguez y culminaron una gigantesca remontada para alcanzar el último boleto en juego de la Liga Americana. Con 19 victorias en sus últimos 25 partidos, los Guardianes que lidera el dominicano José Ramírez pueden incluso terminar el domingo en el primer lugar de la división Central.

Cleveland y Detroit, mismo balance

Cleveland ostenta provisionalmente ese liderato con el mismo balance que los Tigres de Detroit, de 87 victorias y 74 derrotas, al haber ganado la serie de temporada. Este sábado los Tigres aseguraron como mínimo su segunda presencia en playoffs con un triunfo en Boston por 2x1 ante los Medias Rojas.

La clasificación de Guardianes y Tigres conllevó la eliminación de los Astros, campeones en 2017 y 2022, que llevaban nueve años sin faltar a la cita de los playoffs.

Los Mets, al borde del abismo sin depender de sí mismos

En la Liga Nacional los Rojos se mantuvieron en control del último puesto de comodín con un triunfo 7x4 en la cancha de los Cerveceros de Milwaukee, que les dejó con un balance de 83-78.

Los Mets de Nueva York, que tienen el mismo registro, necesitan una derrota de Cincinnati en Milwaukee el domingo para arrebatarles la plaza.

Este sábado la novena de Queens les puso presión venciendo 5x0 a los Marlins de Miami. Pete Alonso impulsó dos carreras y el puertorriqueño Francisco Lindor otra mientras la estrella dominicana Juan Soto aportó dos bases por bolas en sus tres turnos al bate.

Una eliminación prematura sería un enorme fiasco para los Mets, que dieron el gran golpe al inicio de temporada al hacerse con Soto, el agente libre más codiciado, entregándole un contrato de 765 millones de dólares por 15 años.

Pulso Yankees y Azulejos por el liderato de la División Este de la Liga Americana

La otra batalla del domingo la vivirán los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, ambos con un registro de 93-68, por el liderato de la división Este de la Americana.

Los Azulejos vencieron 5x1 a los Rays de Tampa Bay y siguen en cabeza del sector por el criterio de desempate. El mexicano Alejandro Kirk aportó un jonrón al triunfo de Toronto y su compatriota Jonathan Aranda también la sacó del parque para los Rays, en su segundo vuelacercas seguido tras haber estado casi dos meses de baja por una lesión de muñeca.

En Nueva York, los Yankees mantuvieron el ritmo de Toronto al vencer 6x1 a los Orioles de Baltimore. Aaron Judge abrió la pizarra con un cuadrangular en la entrada inicial y suma cuatro en los últimos cuatro partidos. En el año el bateador californiano acumula 53 jonrones, solo por detrás de los 54 de Shohei Ohtani (Dodgers), los 56 de Kyle Schwarber (Filis) y los 60 de Cal Raleigh (Marineros).

Secundando a Judge, el veterano Giancarlo Stanton también se mantuvo encendido con un cuadrangular en el segundo inning. El californiano, que ya había pegado dos jonrones el viernes, acumula un total de nueve carreras empujadas en los últimos tres juegos.