NFL: los Eagles tumban a los Chiefs en la reedición del último Super Bowl

Publicado por Víctor Mendoza 15 de septiembre, 2025

(AFP) En su primer reencuentro tras el Super Bowl, los Philadelphia Eagles dieron el domingo otro golpe a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce al vencerlos 20-17 en la segunda jornada de la NFL.

Contando la derrota en el Super Bowl de febrero, los Chiefs encadenan tres tropiezos consecutivos por primera vez desde que Mahomes se hizo con el puesto de quarterback titular en 2018.

Kansas City, que el año pasado encajó solo dos derrotas en temporada regular, tiene ya un registro de 0-2 para comenzar el nuevo curso, que arrancó sucumbiendo ante los Chargers en un juego disputado en Sao Paulo.

La minicrisis de los Chiefs quedó simbolizada en un costoso cortocircuito de la emblemática conexión entre Mahomes y Kelce.

Cuando arrancaba el último cuarto, el mariscal de campo le envió un pase a Kelce cuando irrumpía en la zona de anotación que se le escurrió de las manos al tight end y acabó en intercepción del safety Andrew Makuba.

Los Eagles, que dominaban entonces por 13-10, tomaron la distancia decisiva con un touchdown de Jalen Hurts, que fue empujado una yarda por sus compañeros en la jugada conocida como tush-push.

Los Chiefs recortaron terreno con un pase de touchdown de 49 yardas de Mahomes a Tyquan Thompson a tres minutos del final, pero los visitantes administraron el tiempo restante con eficacia.

Mahomes lanzó para 187 yardas y un touchdown, además de convertir una anotación terrestre.

Kelce, el prometido de la superestrella del pop Taylor Swift, sumó 61 yardas en cuatro recepciones.

De su parte, Jalen Hurts se quedó en 101 yardas aéreas para unos Eagles que han comenzado la defensa del título con dos victorias.

Cowboys ganan en tiempo extra

En otros resultados, los Dallas Cowboys necesitaron de un gol de campo en el tiempo extra para batir 40-37 a los New York Giants e inaugurar su casillero de victorias.

Brandon Aubrey fue el salvador de los texanos al convertir primero un gol de campo de 64 yardas que empató el marcador a 37 en los segundos finales del último cuarto.

El pateador volvió a aparecer para convertir su cuarto gol de campo del partido, esta vez de 46 yardas, para dar el triunfo a Dallas en la última jugada de la prórroga.

Aubrey fue la figura de un partido de ida y vuelta, con hasta cinco cambios de liderato en el último cuarto, en el que los Cowboys llegaron a ir 13-3 abajo en el segundo periodo.

Dak Prescott, quarterback de Dallas, lanzó para 361 yardas con dos touchdowns y una interceptación, mientras el veterano Russell Wilson firmó 450 yardas áreas con tres touchdowns para los Giants.

Los Cowboys, que cayeron en el juego inaugural de la temporada ante los Eagles, evitaron así un balance de 0-2 como el que ahora tienen los Giants, sus rivales en la división Este de la Conferencia Nacional.

Primer triunfo de Lions

En un triunfo mucho menos apretado, los Detroit Lions se resarcieron de su derrota en la jornada inaugural ante los Packers machacando 52-21 a los Chicago Bears.

Jared Goff lanzó para 334 yardas y cinco touchdowns, tres de ellos en conexión con el receptor Amon-Ra St. Brown, quien atrapó nueve pases para 115 yardas.

En cambio, el joven Caleb Williams, número uno del Draft de 2024, se quedó en 207 yardas y dos touchdowns de pase en la segunda derrota de Chicago.

Los Buffalo Bills sellaron su segundo triunfo aplastando 30-10 a los New York Jets en un juego en el que Josh Allen sufrió un fuerte golpe en la nariz al ser placado en el primer cuarto.

El quarterback, relevado por Mitch Trubisky mientras era atendido por un sangrado, terminó con 148 yardas de pase.

Por su parte, los Seattle Seahawks asestaron la primera derrota de Aaron Rodgers desde su llegada a los Pittsburgh Steelers por marcador de 31-17.

El mariscal de campo, de 41 años, lanzó el pase de touchdown número 508 de su carrera durante la primera mitad, empatando con Brett Favre en el cuarto lugar del ranking histórico de la NFL, liderado por Tom Brady (649).