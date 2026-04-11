Masters de Augusta: McIlroy despega, Scheffler se desinfla y Rahm sobrevive

Rory McIlroy, durante el Masters de Augusta 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 11 de abril, 2026

(AFP) Con una segunda ronda de ensueño, Rory McIlroy extendió este viernes su liderato del Masters de Augusta hasta un récord de seis golpes, avistando la hazaña de una segunda chaqueta verde consecutiva.

La exhibición del norirlandés contrastó con un inusual desplome del número uno mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, mientras el español Jon Rahm reaccionó a tiempo de evitar una temprana eliminación.

McIlroy, que compartió el liderato el jueves con el estadounidense Sam Burns, se encuentra solo en cabeza con un acumulado de 132 golpes, 12 bajo par.

Sus principales perseguidores son el propio Burns y su compatriota Patrick Reed, ambos a seis golpes de distancia.

Antes de McIlroy, ningún jugador completó los primeros 36 hoyos con esta ventaja en las 90 ediciones del emblemático torneo de Grand Slam.

En su mano está convertirse el domingo en el cuarto campeón de Augusta en revalidar el título, después de que lo lograran Jack Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y Tiger Woods (2001 y 2002).

"Todavía queda un largo camino por recorrer", advirtió McIlroy. "He tenido un comienzo increíble pero mañana volvemos a empezar".

"Sé lo que puede pasar aquí, tanto lo bueno como lo malo. No hace falta que me recuerden que no debo confiarme en este lugar", subrayó la estrella europea, que atravesó por una década de tormentos hasta conquistar el año pasado en este escenario el último trofeo de Grand Slam que le faltaba.

McIlroy arrancará el fin de semana decisivo como favorito indiscutible gracias a su estratosférica segunda ronda de 65 golpes (-7).

El norirlandés dejó rápidamente atrás a Burns con tres birdies seguidos entre el hoyo dos y el cinco.

El vigente campeón tropezó después con dos bogeys pero se reactivó con uno de los finales más asombrosos que ha vivido el torneo, encadenando seis birdies en los últimos siete hoyos.

El penúltimo de ellos, con un chip para birdie de 26 metros en el hoyo 17, simbolizó el estado de gracia que ha recuperado McIlroy, cuyos otros cuatro trofeos grandes se remontan al periodo entre 2011 y 2014.

Fin a racha de Scheffler

En paralelo a su recorrido, McIlroy vio con alivio cómo la jornada se le ponía cuesta arriba al hasta ahora favorito, Scottie Scheffler.

El estadounidense, campeón en 2022 y 2024, cometió cuatro bogeys y logró dos birdies para terminar con 74 golpes (+2) en una actuación muy poco característica del gran dominador del circuito, especialmente en los mayores escenarios.

Scheffler, ganador de cuatro títulos grandes, sólo había bajado del par en dos de las 23 rondas que había disputado en el Augusta National.

El estadounidense acumulaba 11 rondas seguidas en par o por encima, una racha sólo superada por las de Tiger Woods (16 entre 2007 y 2011) y Jon Rahm (15 entre 2018 y 2021).

"Hoy sentí que jugué mucho mejor de lo que refleja mi puntuación", matizó Scheffler. "Sólo fueron unas cuantas cosas aquí y allá, un par de situaciones que no se dieron a mi favor, los márgenes son muy pequeños".

Ortiz y Echavarría, eliminados

Campeón en 2023, Jon Rahm corrigió el rumbo este viernes después de que una desastrosa primera vuelta lo colocara en serio riesgo de no superar el corte.

De vuelta al campo a primera hora de la mañana, el español sacó el orgullo para eludir una vergonzosa eliminación.

El jugador vasco conectó sus dos primeros birdies de esta edición en los primeros cinco hoyos y cerró el recorrido en 70 golpes (-2).

El jugador vasco ocupa el puesto 47 con un acumulado de +4, el límite para los jugadores que superaban el corte.

"Sé lo que estaba haciendo mal. Simplemente no pude corregirlo en el campo", dijo Rahm sobre su desafortunado debut.

"Ayer fue simplemente una anomalía en la que todo lo que podía salir mal salió mal", recordó la figura del circuito saudita LIV Golf.

A diferencia de Rahm, los representantes latinoamericanos no lograron remontar sus grises estrenos y quedaron eliminados.

El mexicano Carlos Ortiz terminó en el puesto 79, de un total de 91, con una segunda tarjeta de 75 golpes (+3) y un acumulado de 155 (+11).

El colombiano Nico Echavarría, por su parte, finalizó en el 85 lugar tras una segunda ronda de 78 golpes (+6) y un total de 157 (+13).