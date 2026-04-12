McIlroy flaquea y comparte el liderato del Masters con Young, que viene en racha

Publicado por Virginia Martínez 12 de abril, 2026

Rory McIlroy remontó en la recta final tras desperdiciar una ventaja de seis golpes y comparte el liderato con Cameron Young después de una tercera ronda agitada en el Masters el sábado.

En una tarde caótica en Augusta National, ambos jugadores mandaron al agua golpes clave en la segunda mitad del recorrido, pero terminaron empatados en lo más alto de la clasificación con 11 bajo par (205 golpes) tras 54 hoyos, un golpe por delante del estadounidense Sam Burns.

McIlroy, que comenzó el día con una ventaja récord de seis golpes, firmó una tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, mientras que Young irrumpió en la lucha por el título con una brillante ronda de 65 golpes, siete bajo par.

"Hoy no estuve a la altura", admitió McIlroy. "Tuve muchos problemas en los primeros nueve hoyos".

McIlroy, segundo en el ranking, logró birdies en los hoyos 14 y 15 para recuperar el liderato, pero su golpe desde el tee del hoyo 17 terminó en los árboles, lo que le costó un bogey y una ronda de uno sobre par.

"Este campo de golf tiene la particularidad de que, cuando no te sientes del todo bien, lo pasas mal", dijo McIlroy. "Tienes que esforzarte al máximo".

McIlroy, cinco veces ganador de torneos importantes, espera igualar a Tiger Woods, Jack Nicklaus y Nick Faldo como los únicos ganadores consecutivos de la chaqueta verde.

Young, tercer clasificado y ganador del Players Championship el mes pasado, tuvo un comienzo arrollador con birdies en cinco de los primeros 10 hoyos.

Hizo birdie en los hoyos 13 y 14; su golpe de salida en el 13 golpeó un árbol y aterrizó fortuitamente en la calle, y luego superó un bogey en el agua en el hoyo 15 embocando un putt para birdie de 27 pies en el par tres del hoyo 16.

Como resultado, el estadounidense de 28 años tiene una excelente oportunidad de conseguir su primer título importante.

Burns firmó una tarjeta de 68 golpes y aventajó por un golpe al irlandés Shane Lowry.

Lowry hizo un hoyo en uno en el sexto hoyo, un par tres de 190 yardas, camino a una tarjeta de 68 golpes que lo dejó en cuarto lugar con 207, un golpe por delante del australiano Jason Day y del inglés Justin Rose.

Lowry, ganador del Abierto Británico de 2019, se convirtió en el primer jugador del Masters con múltiples hoyos en uno, tras haber logrado un hoyo en uno en el hoyo 16 en la ronda final de 2016.