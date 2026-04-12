Los Hawks aseguran su puesto en los playoffs de la NBA con una victoria sobre los Cavaliers

Publicado por Williams Perdomo 12 de abril, 2026

Los Atlanta Hawks se aseguraron un puesto en los playoffs de la NBA con una victoria de 124-102 sobre los Cleveland Cavaliers el viernes, mientras que los Boston Celtics se aseguraron el segundo puesto de la Conferencia Este con una victoria contundente.

CJ McCollum anotó 29 puntos, la mayor cantidad del partido, para los Hawks, que llegaron al encuentro en la sexta posición del Este y aún corrían el riesgo de caer al torneo de repesca en el que los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo puesto lucharán por las dos últimas plazas para los playoffs en cada conferencia.

Nickeil Alexander-Walker y Jalen Johnson anotaron 18 puntos cada uno, y Dyson Daniels sumó un triple-doble con 13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias para los Hawks, que lideraban 61-48 al descanso y se distanciaron con una racha anotadora de 16-0 al final del tercer cuarto.

"El objetivo era clasificarnos para los playoffs", dijo McCollum. "Ahora, para nosotros se trata de recuperarnos, asegurarnos de que todos estén listos para jugar y poder intensificar el ritmo".

Los Cavaliers, con el cuarto puesto asegurado en la Conferencia Este y la ventaja de jugar en casa en la primera ronda, dieron descanso a Donovan Mitchell y Jarrett Allen.

Los Celtics, que habían perdido la oportunidad de asegurarse el segundo puesto tras su derrota ante los New York Knicks el jueves, lograron su objetivo con un récord de 29 triples en una victoria por 144-118 sobre los New Orleans Pelicans.

Es la segunda vez en dos temporadas que los Celtics igualan el récord de 29 triples en un partido, establecido por primera vez por los Milwaukee Bucks en diciembre de 2020 y también igualado esta temporada por los Memphis Grizzlies.

Los 30 equipos jugaron en la penúltima jornada de la temporada regular, y más de una docena de los que se dirigen a la postemporada aún luchan por un puesto en los playoffs o en la ronda preliminar.

Los Knicks se aseguraron el tercer puesto en la Conferencia Este con una victoria de 112-95 sobre los Toronto Raptors.

Toronto cayó del quinto al sexto puesto a falta de un partido y con el mismo récord de 45-36 que el Orlando Magic, séptimo clasificado, que venció a los Chicago Bulls por 127-103.

Los Charlotte Hornets quedaron clasificados para la ronda preliminar tras su derrota por 118-100 ante los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie de la Conferencia Este.

- Wembanyama regresa -

San Antonio, segundos cabezas de serie de la Conferencia Oeste, impulsados por los 40 puntos, 13 rebotes, cinco asistencias y dos tapones de la superestrella Victor Wembanyama, vencieron a los Dallas Mavericks por 139-120.

Wembanyama regresó a la acción después de perderse un partido por una costilla magullada y, con 64 partidos de temporada regular y la final de la NBA Cup en su haber, ha cumplido con el mínimo de 65 partidos para ser elegible para los honores de la temporada, incluidos el de Jugador Defensivo del Año y Jugador Más Valioso.

Los Denver Nuggets mantuvieron vivas sus aspiraciones al tercer puesto en el Oeste con una victoria por 127-107 sobre el vigente campeón, los Oklahoma City Thunder, en un partido en el que ambos equipos dieron descanso a todos sus titulares habituales.

Con Nikola Jokic, tres veces MVP, entre los ausentes de los Nuggets, Jonas Valanciunas anotó 23 puntos y capturó 17 rebotes para impulsar a Denver a su undécima victoria consecutiva.

Quizás no fue sorprendente que Oklahoma City, con el primer puesto en el Oeste y el mejor récord de la liga asegurados, dejara fuera a estrellas como el vigente MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

Pero el entrenador de los Nuggets, David Adelman, dijo que le preocupaba menos la posición final de su equipo en la clasificación que el hecho de que sus jugadores lesionados estuvieran sanos cuando comenzaran los playoffs.

"Como persona competitiva, quiero que todos jueguen", dijo Adelman. "Creo que simplemente hay que tomar las decisiones que sean mejores para el equipo".