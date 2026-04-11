Los Hawks regresan a los Playoffs; los Lakers y los Celtics arrasan

Publicado por Alejandro Baños 11 de abril, 2026

Misión cumplida. Los Atlanta Hawks certificaron su presencia en los Playoffs de la NBA tras vengarse de unos Cleveland Cavaliers que les habían derrotado en la jornada anterior.

Por otra parte, los Los Angeles Lakers y los Boston Celtics, con su boleto para la fase final de la temporada ya logrado hace semanas, obtuvieron victorias sin pasar demasiados apuros.

Atlanta, a los Playoffs

En el lado este de la mejor liga de baloncesto del mundo, todavía quedan asuntos pendientes. Aunque uno de ellos ya se ha cerrado. En el State Farm Arena de Georgia, los Hawks consiguieron materializar su pase para los Playoffs con una solvente victoria frente a los Cavaliers (124-102).

De este modo, la franquicia de Atlanta -que, a falta de un juego, ostenta un récord esta temporada de 46 victorias y 35 derrotas- regresa a los Playoffs tras dos temporadas quedándose fuera.

Dyson Daniels, quien aportó un triple-doble (13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias), fue el hombre más destacado de los Hawks. Su máximo anotador frente a los Cavaliers -y del duelo- fue CJ McCollum, con 28 puntos, mientras que otros tres jugadores (Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson y Jonathan Kuminga) superaron los dobles dígitos en el apartado anotador.

Sin Donovan Mitchell ni Jarrett Allen sobre el parqué, James Harden fue el máximo anotador de los Cavaliers, con 20 puntos. Con el cuarto puesto asegurado en la Conferencia Este, la franquicia de Ohio tiene garantizado el factor cancha en la primera ronda de los Playoffs.

Lakers y Celtics ganan

En el TD Garden de Boston, los Celtics aseguraron la segunda plaza de la Conferencia Este al pasar por encima de los New Orleans Pelicans (144-118). Jaylen Brown, uno de los candidatos al MVP de la temporada regular, cerró su cuenta con 23 puntos, uno menos que su compañero Sam Hauser (24 puntos), quien fue el máximo anotador de la franquicia más laureada de la NBA en su enfrentamiento frente a los hombres de Louisiana.

Por su parte, los Lakers -cuartos en la Conferencia Oeste- doblegaron a los Phoenix Suns (101-73) en el Crypto.com Arena de Los Angeles. A pesar del duro golpe sufrido por la lesión de Luka Doncic, la franquicia púrpura y dorada venció gracias a una gran actuación de LeBron James, que terminó el juego con un doble-doble (28 puntos y 12 asistencias).

En otros escenarios de la última jornada de la NBA, los Denver Nuggets lograron una importante victoria frente a los vigentes campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder (127-107), en Colorado. No jugaron ninguna de las estrellas de cada franquicia: ni Nikola Jokic ni Shai Gilgeous-Alexander.

Además, Victor Wembanyama se lució en la victoria local de los San Antonio Spurs frente a los Dallas Mavericks (139-120) en el duelo texano. El pívot francés sumo un nuevo doble-doble (40 puntos y 12 rebotes).