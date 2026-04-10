McIlroy sigue mandando en el Masters de Augusta y Rahm se estrella

Rory McIlroy, durante el Masters de Augusta 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 10 de abril, 2026

(AFP) Rory McIlroy comenzó la defensa de la chaqueta verde del Masters de Augusta dominando la primera ronda este jueves, convertida en un calvario para el español Jon Rahm, hundido a 11 golpes de distancia.

El norirlandés McIlroy y el estadounidense Sam Burns compartieron el liderato al término de la primera vuelta, ambos a tres golpes del gran favorito, el estadounidense Scottie Scheffler.

McIlroy y Burns firmaron una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, con la que el europeo se erigió en el primer campeón reinante en encabezar la primera jornada desde Jordan Spieth en 2016.

El norirlandés, que escaló a la cima al encadenar tres birdies seguidos en la parte final del recorrido, aspira a un segundo triunfo histórico en este emblemático torneo de Grand Slam.

Con su memorable victoria del año pasado, McIlroy conquistó el último de los títulos grandes que le faltaba.

La hazaña que persigue este año no es menor: unirse a las únicas tres leyendas que revalidaron el trofeo en Augusta, Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods, gran ausente de la edición 90 del Masters.

"Pensé que me sentiría diferente. Pero cuando puse el tee en el suelo y la bola sobre el tee, sentí los mismos nervios de siempre", dijo McIlroy sobre su regreso al campo donde completó el Grand Slam de carrera tras una década de intentos.

"Es un gran comienzo. Estoy metido de lleno en el torneo, pero no puedo adelantarme", declaró. "Queda un largo camino por recorrer, pero estoy contento con lo que hice".

El número dos mundial firmó un total de seis birdies y cometió un solo bogey, en el tercer hoyo. Aprovechó a la perfección las condiciones secas y rápidas que ofrece este año el campo Augusta National, en el estado de Georgia.

Su trío seguido de birdies llegó entre el 13 y el 15 y cerró la primera ronda con hoyos en par.

La amenaza de Scheffler

En una soleada y agradable jornada, el único en mantener el ritmo de McIlroy fue Burns, número 33 del golf mundial, que persigue su primera victoria en un Major.

A dos golpes de distancia se situaron el australiano Jason Day y los estadounidenses Patrick Reed y Kurt Kitayama.

Luego, a tres golpes, asoma la gran amenaza, Scheffler, el ganador más voraz que ha visto este deporte desde Tiger Woods.

El número uno mundial, campeón en 2022 y 2024, ilusionó a los aficionados estadounidense con un eagle en el segundo hoyo y un birdie en el tercero. Desde entonces, desafinado en el green, se mantuvo sólido a la espera de un momento más propicio para asaltar la cabeza.

La firmeza de Scheffler contrastó con la debacle de otro antiguo campeón, Rahm, que terminó con una tarjeta de 78 golpes (+6) sin un solo birdie.

El español, que no brilla en un torneo grande desde su fichaje por LIV Golf, cometió cuatro bogeys en los primeros nueve hoyos y luego un doble bogey en el 13.