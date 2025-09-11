La UEFA rechaza, por el momento, que el Villarreal-FC Barcelona se dispute en Miami

Publicado por Alejandro Baños 11 de septiembre, 2025

El plan de que el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 17 de LaLiga se dispute en Miami (Florida) el 20 de diciembre no se ejecutará, de momento. La UEFA ha decidido aplazar su decisión de trasladar el juego fuera de terreno español hasta que no consulte a todas las partes interesadas y que las mismas se pongan de acuerdo.

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió este jueves en Tirana (Albania) para debatir la posibilidad de llevar el duelo entre el Villarreal y el FC Barcelona a EEUU y el del AC Milan y el Como 1907 de la Serie A (Italia) a Australia, entre otros temas.

Tras la asamblea, el máximo organismo del fútbol europeo no dio una respuesta definitiva a este asunto. Se limitó a informar de que, primero, hablará con todas las partes implicadas para conocer su opinión antes de dar luz verde.

"Antes de llegar a una decisión definitiva, se iniciará una serie de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados", dijo la UEFA a través de un comunicado recogido por AFP.

"Existen numerosas cuestiones por resolver", añadió el organismo, reconociendo que "que se trata de un tema importante y de interés creciente".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio el visto bueno al traslado del partido a Estados Unidos tras aceptar las solicitudes del Villarreal y del FC Barcelona. Quienes se oponen son los aficionados y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), organización que defiende los intereses de los jugadores.

De aprobarse, el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona se disputaría el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, mientras que el enfrentamiento entre el AC Milan y el Como 1907 se celebraría en febrero de 2026 en Perth (Australia).