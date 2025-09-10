Eliminatorias sudamericanas: Bolivia hace historia y clasifica a la repesca mundialista tras vencer a Brasil

Publicado por Víctor Mendoza 9 de septiembre, 2025

Bolivia venció este martes 1-0 a Brasil en El Alto, a 4.150 msnm, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, y aseguró su pase a la repesca intercontinental rumbo al Mundial de 2026 gracias a la ayuda de Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela en Maturín.

La Verde terminó en el séptimo lugar del premundial sudamericano con 20 puntos, y superó a la Vinotinto, que se quedó con 18 unidades.

El gol que selló el histórico triunfo de Bolivia llegó envuelto en polémica: un penal convertido a los 44 minutos por el volante ofensivo Miguel Terceros.

Bolivia vuelve a soñar con un Mundial después de su última clasificación para Estados Unidos 1994 y ahora le toca un escollo mayúsculo, que es el repechaje.

La FIFA determinó que la repesca se jugará en marzo de 2026 y contará con seis selecciones, las que pelearán por dos cupos. Habrá representantes de Asia, Africa, Sudamérica, Oceanía y dos de la Concacaf.

Un penal para la historia

Bolivia tenía que ganar y esperar que Venezuela no ganara ante Colombia en Maturín. Una victoria de la Vinotinto sepultaba cualquier sueño mundialista de los bolivianos.

Los partidos en El Alto y en Maturín se jugaron con horario simultáneo.

Ganar o morir. Esa era la premisa. Los locales pisaron el acelerador a fondo para fundir a los pentacampeones del mundo, ahogarlos en la altura y buscar el gol a la brevedad posible. Pero Brasil supo sufrir y resistió.

Los embates locales fueron por el sector izquierdo con Gabriel Villamil y Moisés Paniagua y por el derecho con Robson Matheus y Miguel Terceros.

Brasil mantuvo las líneas ordenadas, sufriendo en algunos tramos de la primera parte del encuentro la presión local.

Los pupilos de Carlo Ancelotti buscaron contragolpes, con un Richarlison voluntarioso, por sin lograr inquietar con seriedad al meta Carlos Lampe.

Entre tanto, la galera local siguió con nerviosismo lo que acontecía en Maturín.

En las postrimerías del primer tiempo, la alegría llegó para los locales. Roberto Fernández fue derribado en el área por Bruno Guimaraes, con una falta bastante leve que tuvo que ser consultada con el VAR. El árbitro chileno Cristian Garay finalmente sancionó la pena máxima.

El ejecutor del tanto a los 44 fue Miguel Terceros, aunque el meta Alisson logró manotear levemente el balón.

Los bolivianos se fueron al descanso con la sonrisa en el rostro, más aún cuando las noticias que llegaban de Venezuela daban cuenta de un empate 2-2. Ese resultado momentáneo los mantenía en carrera.

La ayuda colombiana

Para la segunda mitad, Ancelotti ajustó sus líneas con varios cambios. Ello motivó mayor volumen de juego y más ataques contra el pórtico boliviano. Los ingresos de Raphinha y Joao Pedro permitieron un mejor desarrollo de la Seleçao.

Mientras Bolivia jugaba con desorden, aunque con ímpetu, los goles colombianos se escuchaban en las graderías como un bálsamo para las aspiraciones de alcanzar la repesca.

Los hinchas gritaban "¡Bolivia, Bolivia!" para alentar más a sus jugadores.

En la recta final del encuentro, la afición apretó los dientes mientras se conocía que Colombia se alzaba con una goleada 6-3 sobre Venezuela y sepultaba las aspiraciones de la Vinotinto.

Al sonar el pitazo final, los jugadores estallaron en júbilo y se fundieron en abrazos. Desde el banquillo, los suplentes y el técnico Óscar Villegas corrieron al campo para sumarse a la celebración, entre lágrimas y emociones desbordadas.

Luis Javier Suárez el verdugo venezolano

A pesar de un arranque prometedor en las eliminatorias, Venezuela volvió a quedarse sin Mundial. La Vinotinto cayó este martes en Maturín ante la ya clasificada Colombia por un contundente 6-3, resultado que selló el fracaso del ciclo del argentino Fernando “Bocha” Batista, quien abandonó la rueda de prensa sin responder preguntas.

Luis Javier Suárez fue el verdugo de los venezolanos. Goles en los minutos 42, 50, 59 y 67. Yerry Mina anotó el primero para los cafeteros a los 10, cuando Venezuela estaba arriba en el marcador. El último clavo en la cruz fue de John Córdoba en el 78.

Lo más triste para Venezuela fue el desarrollo del cotejo. Telasco Segovia abrió la cuenta, muy temprano en el reloj, a los tres minutos con un golazo. Josef Martínez anotó a los 12 tras el gol de Mina. Es decir, la Vinotinto había tenido un inicio prometedor, hasta el segundo tiempo.

Salomón Rondón descontó a los 76 minutos y sus goles, celebrados con euforia por las gradas venezolanas, no alcanzaron para cambiar la historia.

"¡Esta noche... venimos a ganar!", coreaban los más de 50.000 hinchas que abarrotaron el estadio Monumental de Maturín, donde hasta esta jornada la Vinotinto permanecía invicta. No cabía un alma.

"¡Sí se puede, sí se puede!", repitió la multitud. Pero no se pudo. Pese a un primer tiempo competitivo, los goles cafeteros derrumbaron pronto la moral venezolana, que volvió a quedarse a las puertas de una clasificación histórica.