Stafford, de los Rams, nombrado Jugador Más Valioso: los ganadores de los premios NFL Honors 2025

Publicado por Williams Perdomo 6 de febrero, 2026

El veterano quarterback Matthew Stafford fue nombrado esta temporada NFL Jugador Más Valioso el jueves, superando por poco a Drake Maye en la votación más reñida en años.

Stafford, el señalador de 37 años de los Rams de Los Ángeles, recibió 24 de los 50 votos para el primer lugar, mientras que Maye, de los Patriots de Nueva Inglaterra, quien jugará en el Super Bowl del domingo, recibió 23.

La estrella de los Buffalo Bills, Josh Allen, quedó tercero, mientras que el corredor de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, el único que no es quarterback en la lista final, terminó cuarto.

Stafford lideró la liga esta temporada con 4.707 yardas de pase y 46 touchdowns, pero sus Rams se quedaron fuera de la Super Bowl al perder por 31-27 ante los Seattle Seahawks en la final de la NFC del mes pasado.

"Este equipo era realmente especial. No terminó como queríamos, pero, man, nunca lo olvidaré", dijo Stafford, flanqueado por sus cuatro hijas pequeñas.

"Los veré el año que viene", añadió Stafford.

También en la ceremonia de los NFL Honors en San Francisco, presentada por la estrella de Mad Men Jon Hamm, Mike Vrabel, de los Patriots, fue nombrado entrenador del año por segunda vez.

En su temporada de debut como entrenador de New England, Vrabel, exjugador de los Patriots, llevó a una franquicia que sólo había ganado cuatro partidos en cada una de sus dos temporadas anteriores hasta el Super Bowl de este domingo.

Vrabel fue anteriormente el ganador del premio 2021 con los Tennessee Titans.

Jaxon Smith-Njigba, el receptor de los Seattle Seahawks que se enfrentará a los Patriots de Vrabel en el Super Bowl LX, ganó el premio al jugador ofensivo del año.

Sus 1.793 yardas de recepción fueron la octava mayor cantidad en la historia de la NFL.

La estrella de los Cleveland Browns Myles Garrett fue nombrado jugador defensivo del año tras establecer el récord de la NFL de sacks en una sola temporada, con 23.