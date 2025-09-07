US Open: Trump es aplaudido por el público en el estadio para ver la final entre Sinner y Alcaraz

El presidente Donald Trump y miembros de su Administración en el US OpenAPS / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 7 de septiembre, 2025

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con vítores y aplausos por los aficionados en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, donde asistió este domingo a la final individual masculina del US Open entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

El republicano está acompañado por parte de su Administración, entre ellos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Trump, visiblemente agradecido, articuló un “gracias” al público mientras tomaba su lugar para presenciar el esperado duelo.

President Donald Trump attends the US Open men's singles final between Carlos Alcaraz, of Spain, and Jannik Sinner, of Italy. pic.twitter.com/zwPtLSiNBU — Bloomberg (@business) September 7, 2025

La primera vez en años



Esta marca la primera visita de Trump al Grand Slam neoyorquino desde septiembre de 2015, cuando asistió junto a su esposa Melania Trump, meses después de anunciar su candidatura presidencial. Su presencia coincide con un momento álgido para el tenis masculino, con Sinner y Alcaraz consolidándose como las figuras dominantes de la nueva generación, tras la era de Roger Federer y Rafael Nadal.

Por su parte, Novak Djokovic, con semifinales en todos los Grand Slams de esta temporada, no ha ganado un título grande desde el US Open de 2023.