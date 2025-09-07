Voz media US Voz.us
US Open: Trump es aplaudido por el público en el estadio para ver la final entre Sinner y Alcaraz

El presidente Donald Trump, visiblemente agradecido por los aplausos, articuló un “Gracias” al público mientras tomaba su lugar para presenciar el esperado duelo.

El presidente Donald Trump y miembros de su Administración en el US Open

El presidente Donald Trump y miembros de su Administración en el US OpenAPS / Cordon Press

Agustina Blanco
Publicado por
Agustina Blanco

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con vítores y aplausos por los aficionados en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, donde asistió este domingo a la final individual masculina del US Open entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz

El republicano está acompañado por parte de su Administración, entre ellos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Trump, visiblemente agradecido, articuló un “gracias” al público mientras tomaba su lugar para presenciar el esperado duelo.

La primera vez en años

Esta marca la primera visita de Trump al Grand Slam neoyorquino desde septiembre de 2015, cuando asistió junto a su esposa Melania Trump, meses después de anunciar su candidatura presidencial. Su presencia coincide con un momento álgido para el tenis masculino, con Sinner y Alcaraz consolidándose como las figuras dominantes de la nueva generación, tras la era de Roger Federer y Rafael Nadal

Por su parte, Novak Djokovic, con semifinales en todos los Grand Slams de esta temporada, no ha ganado un título grande desde el US Open de 2023.

Sobre la presencia del presidente Trump

Carlos Alcaraz expresó una opinión positiva sobre la asistencia del presidente. “Creo que es un privilegio para los torneos contar con los presidentes de cada país simplemente para apoyar el torneo, el tenis y el partido”, declaró el tenista español a The Guardian. “Para mí, jugar frente a él (...) intentaré no pensar en ello. No quiero ponerme nervioso por eso, pero creo que es genial para el tenis, asistir al partido y tener al presidente en la final”.

