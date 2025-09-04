US Open: Sinner barre a Musetti y se une a Alcaraz y a Djokovic en semifinales

Publicado por Alejandro Baños 4 de septiembre, 2025

Era prácticamente seguro que íbamos a ver su nombre entre los cuatro mejores tenistas del torneo y así ha sido. El italiano Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, accedió a las semifinales del US Open 2025 tras superar sin problemas a su compatriota Lorenzo Musetti, número diez, en tres sets (6-1, 6-4 y 6-2) en el Arthur Ashe Stadium.

Con su triunfo frente a Musetti, Sinner ha logrado alcanzar las semifinales de los cuatro Grand Slam esta temporada.

Además, con el pase a semifinales del US Open 2025, el italiano consigue mantenerse en lo más alto del ranking ATP, estatus que hubiese perdido en caso de caer eliminado.

Frente a Musetti -al que considera como su amigo-, Sinner tuvo un partido tranquilo, sin apenas encontrar oposición en su rival. "Nos conocemos muy bien (...) Pero teníamos que dejar la amistad fuera durante el partido. Después cuando nos chocamos la mano todo está bien. Por mi parte fue una buena actuación muy sólida", dijo el número uno del ranking ATP.

Hasta la fecha, Sinner ha disputado cinco partidos en el US Open 2025, cediendo únicamente un set -frente al canadiense Denis Shapovalov en la tercera ronda-.

Auger-Aliassime, próximo rival de Sinner

Igual que ya ha conseguido estar en las semifinales de los cuatro Grand Slam este año, Sinner podría también lograr disputar todas las finales. Esta temporada, el italiano triunfó en el Abierto de Australia y en Wimbledon, mientras que perdió en el duelo por el título en Roland Garros.

Para estar en la final del US Open 2025, Sinner tendrá que superar, en semifinales, a Felix Auger-Aliassime. El tenista canadiense necesitó remontar frente al australiano Alex de Minaur, número ocho del ranking ATP, al que acabó derrotando en cuatro sets (4-6, 7-6, 7-5 y 7-6).

Respecto a su próximo partido, frente a Sinner, Auger-Aliassime aseguró que "está preparado" para "los mayores desafíos" que se le planteen.

Auger-Aliassime, número 27 del ranking ATP, llega a las semifinales del US Open 2025 en un gran estado de forma, habiendo dejado en el camino a grandes tenistas como el alemán Alexander Zverev, el ruso Andrey Rublev o el propio De Minaur.

Alcaraz-Djokovic, la otra semifinal

En la otra semifinal, el español Carlos Alcaraz, número dos del ranking ATP, se enfrentará al serbio Novak Djokovic, número siete y uno de los mejores tenistas de la historia.

Alcaraz, que venció al checo Jiri Lehecka en tres sets en los cuartos de final, se presenta en las semifinales sin haber perdido ni un solo set en esta edición del US Open, y con la mira puesta en conseguir su sexto Grand Slam.

Por su parte, Djokovic tiene la ambición de sumar su 25º Grand Slam, algo que ningún tenista, sea hombre o mujer, ha logrado en la historia. Y es consciente de que, estando ya en el final de su etapa como profesional, podría no tener más oportunidades. En cuartos de final se deshizo del estadounidense Taylor Fritz en cuatro sets.

Osaka vuelve a las semifinales de un Grand Slam

En el cuadro femenino, Naomi Osaka, número 24 del ranking WTA, regresa a las semifinales de un Grand Slam cuatro temporadas después.

La jugadora japonesa, quien llegó a estar en lo más alto del tenis femenino, superó en los cuartos de final del US Open 2025 a la checa Karolina Muchova en dos sets (6-4 y 7-6).

Ahora, Osaka se enfrentará a la número nueve del ranking WTA, estadounidense Amanda Anisimova, quien nunca había logrado estar en las semifinales del US Open.

En la otra semifinal, la número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, medirá fuerzas frente a la estadounidense Jessica Pegula, número cuatro del ranking WTA. Un duelo que reedita la final del año pasado, en la que salió victoriosa la bielorrusa.

Si Anisimova y Pegula vencen, el cuadro femenino del US Open volverá a tener una final entre dos tenistas estadounidenses ocho años después. La última la disputaron Sloane Stephens y Madison Keys, con victoria para la primera.