MLS: Messi le da el triunfo al Inter Miami en un mágico regreso

Publicado por Carlos Dominguez 17 de agosto, 2025

(AFP) Tras dos semanas ausente por lesión, Lionel Messi regresó este sábado con su magia intacta en la victoria del Inter Miami por 3-1 ante Los Angeles Galaxy en la MLS, en la que anotó un gol decisivo y dio una asistencia de fantasía.

El lateral español Jordi Alba abrió el marcador en Fort Lauderdale al aprovechar un pase entre líneas de su compatriota Sergio Busquets en el minuto 43.

El Galaxy, vigente campeón de la MLS, igualó en el 59´ con una excepcional jugada individual del ghanés Joseph Paintsil por la banda izquierda.

Messi, que se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular, arrancó el duelo como suplente y fue reclamado en el descanso por el entrenador Javier Mascherano.

En el 84´, el astro argentino rompió el empate en una fabulosa acción en la que fue habilitado en la frontal del área por el recién llegado Rodrigo De Paul, quien también partió desde el banco tras perderse varios entrenamientos por los trámites de su visa.

Messi recortó al uruguayo Lucas Sanabria y se acomodó la pelota en la zurda para un remate que entró pegado al poste.

Cinco minutos después levantó de nuevo al público cuando recibió la pelota de espalda y le regaló una asistencia de tacón a Luis Suárez, para que el ariete uruguayo colocara el 3-1 definitivo.

El argentino, máximo artillero de la temporada con 19 goles en 19 partidos, disfrutó de algo de rodaje de cara al duelo del miércoles frente a Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre equipos de la MLS y de la Liga mexicana.

Aunque su aparición fue decisiva, Messi dio también algunas señales de incomodidad durante la segunda mitad y se retiró rápidamente al vestuario tras el pitido final.

"No lo vi después del partido. Mañana veremos cuáles son las sensaciones que tuvo", dijo Mascherano sobre su capitán, de 38 años.

"Vi que claramente no estaba cien por cien cómodo, pero con el correr de los minutos fue soltándose cada vez más. Habrá que ver como terminó en cuanto a la fatiga", señaló El Jefecito.

La lesión "fue algo muy chiquito. Los tres entrenamientos que tuvimos fueron buenos y lo importante es que terminó el partido", indicó. "Él siempre quiere estar en el campo, es feliz allí".

Este triunfo también renueva la confianza del Inter después de la paliza 4-1 que recibió la semana pasada en el derbi de Florida ante el Orlando City.

La escuadra floridana ascendió al cuarto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union pero con tres partidos todavía pendientes.

El Galaxy, en cambio, se hunde más en el pozo del Oeste en la peor temporada de un vigente campeón de la liga norteamericana.

Primera victoria de Son

En otros resultados de la jornada 29, el surcoreano Son Heung-min celebró su primera titularidad y su primera victoria con Los Angeles FC (LAFC) en su visita al New England Revolution por marcador de 2-0.

El excapitán del Tottenham ya debutó en el empate 2-2 de la semana pasada ante el Chicago Fire y tuvo un impacto inmediato al forzar un penalti tras salir desde el banco.

Este sábado contribuyó al triunfo angelino brindando la asistencia del segundo gol, anotado por el canadiense Mathieu Choiniere en un contragolpe en el minuto 90+4.

El primer gol del LAFC, quinto del Oeste con 40 puntos, fue obra del estadounidense Mark Delgado con un disparo a la escuadra en el 51.