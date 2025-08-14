MLB: el dominicano Miguel Andújar fulmina a los Phillies con un Grand Slam y Milwaukee sigue enrachado

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2025

(AFP) Con su primer Grand Slam desde 2018, el dominicano Miguel Andújar protagonizó la paliza del miércoles de los Rojos de Cincinnati 8x0 ante los Phillies de Filadelfia en las Grandes Ligas, donde los Cerveceros de Milwaukee mantienen su arrollador ritmo ganador.

Andújar, traspasado a finales de julio desde los Atléticos a Cincinnati, levantó de los asientos a su nueva afición con un batazo de 111 metros en la séptima entrada.

El misil del dominicano remolcó la carrera de su compatriota Elly De la Cruz y las de Austin Hays y TJ Friedl para colocar el 8x0 definitivo ante los casi 26.000 espectadores del Great American Ball Park.

Andújar, de 30 años, había logrado anteriormente dos Grand Slams en sus nueve temporadas en Las Mayores, en las que también defendió los uniformes de los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh.

Otro dominicano, Noelvi Marte, aportó dos hits y dos carreras remolcadas y el lanzador Hunter Greene ponchó a seis rivales en seis entradas en el montículo para la victoria de los Rojos, con la que ganaron la serie por 2-1.

A partir del viernes Cincinnati se medirá con los Cerveceros, el equipo más en forma de la competición con 12 triunfos al hilo.

Los Cerveceros dejan en el terreno a los Piratas

Un día después de asestarle 14 carreras a Pittsburgh, la ofensiva de Milwaukee volvió a apabullar el miércoles a los Piratas con un triunfo por 12x5.

El venezolano William Contreras contribuyó con dos imparables y cuatro carreras impulsadas a un ataque que luce demoledor pese a la baja por lesión de su compatriota Jackson Chourio, una de las mayores promesas de la liga.

Milwaukee, que en esta misma campaña ya tuvo otra racha de 11 triunfos seguidos, encabeza cómodamente la Liga Nacional con el mejor registro general, de 76 victorias y 44 derrotas. Su principal perseguidor en el Viejo Circuito es Filadelfia, a siete triunfos de distancia.

Los Astros se vencen a los Medias Rojas

En Houston, los dominicanos Yainer Díaz y Jeremy Peña conectaron jonrones en el triunfo de los Astros 4x1 ante los Medias Rojas de Boston.

El cuadrangular de Díaz, de 126 metros, remolcó la carrera del puertorriqueño Víctor Caratini y certificó la victoria texana en el sexto inning.

Los Mellizos derrotan a los Yankees

En Nueva York, los Yankees volvieron a la senda de la derrota al caer ante los Mellizos de Minnesota por 4x1.

Los Bombarderos del Bronx habían ganado los dos duelos previos de la serie en un intento de rehacerse de una racha de solo tres victorias en 10 partidos.