Los Pacers asaltan Cleveland en el inicio de las semifinales de conferencia de NBA

Los Indiana Pacers se anotaron el domingo un valioso triunfo 121-112 en la cancha de los Cleveland Cavaliers en la apertura de las semifinales de conferencia de los playoffs de la NBA.

Los Cavaliers, el mejor equipo de la fase regular en la Conferencia Este, no se pudieron sobreponer a la ausencia de Darius Garland, uno de sus puntales, por una lesión en un pie.

El base All-Star ya se perdió los dos últimos partidos de la serie anterior ante los Miami Heat y su pronto regreso se antoja clave para las aspiraciones de Cleveland, que vive su mejor momento desde la partida de LeBron James.

El escolta Donovan Mitchell, con 33 puntos, y el pívot Evan Mobley, con 20 tantos y 10 rebotes, contaron con escaso apoyo para contener la embestida inicial de los Pacers.

Mitchell comandó una racha de 17-4 en el tercer cuarto que los puso en cabeza 85-84 cerca del final del tercer cuarto.

Pero los Pacers, dirigidos con maestría por el base Tyrese Haliburton (22 puntos y 13 asistencias), no se dejaron intimidar por la gran atmósfera del Rocket Arena y recuperaron el control del partido.

Indiana, que tuvo a todos sus titulares en dobles dígitos de anotación, dio el golpe final con una racha de 15-4 en el último cuarto y se escapó con un triunfo que le da la ventaja de campo en esta eliminatoria al mejor de siete partidos.

Este domingo también se disputaba el séptimo y definitivo partido de la última serie en juego de primera ronda, en el que los Golden State Warriors de Stephen Curry buscaban la clasificación en la cancha de los Houston Rockets.

Calendario y Resultados

-- CONFERENCIA ESTE

- Cleveland Cavaliers (1º) vs Indiana Pacers (4º)

(Los Pacers lideran la serie 1-0)



4 de mayo: Cavaliers - Pacers 112-121



6 de mayo: Cavaliers - Pacers



9 de mayo: Pacers - Cavaliers



11 de mayo: Pacers - Cavaliers



13 de mayo: Cavaliers - Pacers (si es necesario)



15 de mayo: Pacers - Cavalies (si es necesario)



18 de mayo: Cavaliers - Pacers (si es necesario)



- Boston Celtics (2º) - New York Knicks (3º)



5 de mayo: Celtics - Knicks



7 de mayo: Celtics - Knicks



10 de mayo: Knicks - Celtics



12 de mayo: Knicks - Celtics



14 de mayo: Celtics - Knicks (si es necesario)



16 de mayo: Knicks - Celtics (si es necesario)



19 de mayo: Celtics - Knicks (si es necesario)





-- CONFERENCIA OESTE



- Oklahoma City Thunder (1º) vs Denver Nuggets (4º)



5 de mayo: Thunder - Nuggets



7 de mayo: Thunder - Nuggets



9 de mayo: Nuggets - Thunder



11 de mayo: Nuggets - Thunder



Por definir: Thunder - Nuggets (si es necesario)



Por definir: Nuggets - Thunder (si es necesario)



Por definir: Thunder - Nuggets (si es necesario)



- Minnesota Timberwolves (6º) vs Golden State Warriors (7º)



6 de mayo: Timberwolves - Warriors



8 de mayo: Timberwolves - Warriors



10 de mayo: Timberwolves - Warriors



12 de mayo: Timberwolves - Warriors



Por definir: Timberwolves - Warriors (si es necesario)



Por definir: Timberwolves - Warriors (si es necesario)



Por definir: Timberwolves - Warriors (si es necesario)