Publicado por Víctor Mendoza 4 de mayo, 2025

La superestrella del boxeo mexicano Saúl Canelo Álvarez volvió a unir los cuatro cinturones mundiales del peso supermediano al vencer por puntos al cubano William Scull el domingo en Riad (Arabia Saudita), según AFP.

Canelo recuperó de manos de Scull el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en un combate por momentos decepcionante.

El mexicano había renunciado al título de la FIB el año pasado cuando se negó a enfrentar al cubano, el retador oficial, y prefirió chocar con el puertorriqueño Édgar Berlanga, a quien venció en septiembre en Las Vegas.

A sus 34 años, Canelo ya era poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Los tres jueces dieron la victoria a Canelo, que mejoró su récord a 63-2-2 con 39 knockouts, en un combate en el que se intercambiaron pocos golpes.

Scull, que sufrió a los 32 años su primera derrota (23-1), se mostró especialmente escurridizo, con un efectivo juego de pies pero incapaz de contraatacar.

"No me gusta boxear con ese tipo de tipos, sólo vienen a sobrevivir. Un boxeador que no intenta ganar, que sólo quiere sobrevivir, odio ese tipo de boxeador", refunfuñó Canelo en el ring tras el combate.

Cita con Crawford

La superestrella mexicana, que mantuvo el centro del cuadrilátero, logró asestar principalmente golpes al cuerpo, pero se frustró a medida que avanzaba el combate.

Ahora tiene una cita con el campeón estadounidense del peso superwelter, Terence Crawford, para un combate que se celebrará en Las Vegas el 12 de septiembre.

"Crawford es uno de los mejores, va a ser un placer", añadió el mexicano.

La pelea de este fin de semana marcó la primera vez que Canelo peleaba fuera de Norteamérica en sus casi veinte años de carrera profesional.

Los boxeadores subieron al cuadrilátero bien entrada la mañana del domingo en Riad para coincidir con las festividades del fin de semana del Cinco de Mayo en Estados Unidos y México.

Álvarez firmó en febrero un acuerdo de cuatro combates con la promoción saudí Riyadh Seasons, lo que lo convirtió en el último de una creciente lista de boxeadores que acuden al reino en busca de mega-pagos.