El megacohete Starship de SpaceX completa su décimo vuelo de prueba con amerizaje exitoso

Publicado por Virginia Martínez 27 de agosto, 2025

El cohete más grande jamás construido, la nave Starship de la empresa estadounidense SpaceX, despegó el martes en su décimo vuelo de prueba, tras una serie de problemas técnicos que habían puesto en duda su viabilidad.

El gigante de más de 120 metros de alto se elevó desde su base en Texas poco después de las 18H30 locales (23H30 GMT), y la etapa superior amerizó con éxito en el océano Índico cerca de una hora después, tras cumplir con sus objetivos clave, según la retransmisión de video de la empresa, propiedad del multimillonario Elon Musk.

"¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante décima prueba de vuelo de Starship!" escribió la compañía en X.

A los pocos minutos del lanzamiento, el propulsor de la primera etapa amerizó en el Golfo de América (Golfo de México).

A diferencia de otras pruebas, SpaceX no intentó atrapar al Starship en la torre de lanzamiento sino probar su rendimiento.

La atención se centró entonces en la etapa superior destinada a transportar tripulación y carga, y en su capacidad mientras se eleva hacia el espacio.

Misión clave



Por primera vez, SpaceX logró desplegar con éxito ocho satélites de internet Starlink de prueba, con cámaras a bordo que transmitían imágenes en vivo de un mecanismo robótico que los impulsaba uno por uno.

No todo fue color de rosa. Algunas placas térmicas se desprendieron y una pequeña sección de un alerón se quemó durante el intenso descenso de la nave.

El gerente de comunicaciones de SpaceX, Dan Huot, dijo que gran parte de ese incidente era previsible, y que el vehículo voló intencionalmente en una trayectoria exigente con algunas placas retiradas.

"¡Excelente trabajo del equipo de SpaceX!", celebró Musk en X.

El vuelo de prueba se realizó este martes luego de sendos aplazamientos el domingo y el lunes, causados primero por un problema técnico, y después, por malas condiciones meteorológicas.

A principios de año, los anteriores intentos de lanzamiento terminaron con explosiones en el aire.