Google proveerá herramientas de Gemini AI al Gobierno por "menos de un dólar"
Las herramientas de IA que se proporcionan incluyen la generación de videos, imágenes o ideas, así como "agentes" digitales capaces de ejecutar tareas complejas de manera independiente.
Google proporcionará sus herramientas de inteligencia artificial Gemini a las agencias federales estadounidenses prácticamente gratis, anunció el Gobierno este jueves.
Un paquete de servicios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube denominado Gemini for Government de Google tiene como objetivo acelerar la adopción de la tecnología en el Gobierno, informó en un comunicado conjunto la Administración de Servicios Generales (GSA).
"Gemini for Government ofrece a las agencias federales acceso a nuestro enfoque integral de la innovación en IA (...) para que puedan cumplir con sus importantes misiones", añadió el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.
Las herramientas de IA que se proporcionan incluyen la generación de videos, imágenes o ideas, así como "agentes" digitales capaces de ejecutar tareas complejas de manera independiente.
Economía
Perplexity AI ofrece a Google $ 34.500 millones por Chrome
Diane Hernández
Economía
ANÁLISIS: el boom del gasto en IA y su impacto en la economía estadounidense
Agustina Blanco
El precio de 'Gemini for Government'
Las agencias estadounidenses pagarán una módica cuota de menos de un dólar por las herramientas de IA, con base en un acuerdo anterior por el que se proporcionaba al Gobierno el software Google Workspace con un importante descuento, según la GSA.
"Las agencias federales pueden transformar ahora de manera significativa sus operaciones al usar herramientas en Gemini for Government", dijo el jefe de la GSA, Michael Rigas.
Política
OpenAI consigue un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa
Williams Perdomo
OpenIA: la competencia
"Al brindar a los empleados del Gobierno acceso a herramientas de IA potentes y seguras, podemos ayudarlos a resolver problemas para más personas, y más rápido", dijo entonces OpenAI en una publicación de blog donde anunció la alianza a comienzos de agosto.
La noticia llegó junto con la información de que el Departamento de Defensa otorgó a OpenAI un contrato de 200 millones de dólares para implementar la IA generativa en el ejército.
OpenAI tiene previsto mostrar cómo la IA de vanguardia puede mejorar las operaciones administrativas, como la forma en que los miembros del servicio obtienen atención médica; también tiene aplicaciones de ciberdefensa, indicó la start-up en una publicación.