Google proveerá herramientas de Gemini AI al Gobierno por "menos de un dólar"

Publicado por Diane Hernández 22 de agosto, 2025

Google proporcionará sus herramientas de inteligencia artificial Gemini a las agencias federales estadounidenses prácticamente gratis, anunció el Gobierno este jueves.

Un paquete de servicios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube denominado Gemini for Government de Google tiene como objetivo acelerar la adopción de la tecnología en el Gobierno, informó en un comunicado conjunto la Administración de Servicios Generales (GSA).

"Gemini for Government ofrece a las agencias federales acceso a nuestro enfoque integral de la innovación en IA (...) para que puedan cumplir con sus importantes misiones", añadió el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

Las herramientas de IA que se proporcionan incluyen la generación de videos, imágenes o ideas, así como "agentes" digitales capaces de ejecutar tareas complejas de manera independiente.

El precio de 'Gemini for Government'

Las agencias estadounidenses pagarán una módica cuota de menos de un dólar por las herramientas de IA, con base en un acuerdo anterior por el que se proporcionaba al Gobierno el software Google Workspace con un importante descuento, según la GSA.

"Las agencias federales pueden transformar ahora de manera significativa sus operaciones al usar herramientas en Gemini for Government", dijo el jefe de la GSA, Michael Rigas.