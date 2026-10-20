Una junta independiente destapa fallos "recurrentes" de moderación del contenido electoral en Meta

La junta directiva encargada de supervisar la moderación de contenidos vinculados a las elecciones de mitad de mandato en Meta Platforms identificó "fallos recurrentes en la aplicación de las normas" en las diferentes filiales del gigante tecnológico, como son Facebook, Instagram o WhatsApp, entre otros.

Este organismo, que actúa de forma independiente a la ejecutiva de Meta Platforms, informó de que los fallos detectados fueron, a menudo, casos de "aplicación excesiva de las normas que reprime la libertad de expresión política y aplicación insuficiente de las mismas que socava la integridad electoral".

En un comunicado al que tuvo acceso AFP, el consejo supervisor señaló "la eliminación de cuentas de activistas políticos durante las protestas en Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de mandato".

"Está claro que Meta debe hacer más para garantizar que sus prácticas de moderación durante los comicios sean transparentes y coherentes", advirtió la junta independiente.

También halló problemas similares relacionados con las elecciones de Brasil, con cuentas vinculadas a un candidato presidencial, sin precisar el nombre del mismo.

Hace un día, uno de los aspirantes, el socialista Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Meta Platforms de "interferencia" al restringir ciertos contenidos suyos en Instagram y WhatsApp. Por su parte, el gigante tecnológico ha defendido el trato igualitario que ha dado a las campañas tanto del líder socialista como a la de su principal adversario, Flávio Bolsonaro.

Las redes sociales son una herramienta que está integrada por completo en la política. Los partidos y sus representantes recurren a ellas para dar una mayor visibilidad a sus opiniones y discursos, mientras que muchos votantes hacen uso de ellas como principal fuente de información.

Meta Platforms está bajo la lupa cuando se acercan unas elecciones. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha tenido que aplicar una serie de medidas y cambios en los últimos años para intentar quitarse de encima ciertas acusaciones de parcialidad y sectarismo.