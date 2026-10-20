Un reconocido científico gana una indemnización millonaria tras un fallo judicial que determinó que una de sus compañeras mintió al acusarlo de acoso sexual

El biólogo molecular David Sabatini, de 58 años, recibirá seis millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, más intereses, después de que un jurado de Massachusetts fallara a su favor en una demanda por difamación contra su antigua colega Kristin Knouse, de 38 años.

Según informó el Daily Mail, el veredicto se produjo tras un juicio civil de tres semanas en un tribunal de Boston.

Sabatini, reconocido internacionalmente por sus investigaciones, llegó a ser considerado un posible futuro ganador del Premio Nobel. Sin embargo, su carrera sufrió un importante revés en 2021, cuando se vio apartado de sus puestos en el Instituto Whitehead y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) tras las acusaciones de conducta inapropiada en el ámbito laboral.

La disputa judicial comenzó después de que Sabatini presentara una demanda en la que sostuvo que había sido víctima de una campaña para desacreditarlo. Knouse, por su parte, presentó una contrademanda en la que alegó que el científico había abusado de su posición de poder para someterla a una relación no consentida y a un entorno laboral abusivo.

El jurado, integrado por siete mujeres y seis hombres, concluyó que Knouse era responsable de difamación y de interferir en la capacidad de Sabatini para ganarse la vida. La decisión también rechazó íntegramente las reclamaciones presentadas por la investigadora contra el científico, según la información publicada por el Daily Mail.

Una relación que terminó en una disputa profesional y judicial

Ambos científicos comenzaron su relación en 2018, durante una conferencia celebrada en Washington D. C., cuando Knouse se preparaba para incorporarse al Instituto Whitehead como investigadora. Sabatini había comenzado a asesorarla en el desarrollo de su propio laboratorio.

Los dos reconocieron que mantuvieron relaciones sexuales durante aquel encuentro, pero ofrecieron versiones diferentes sobre las circunstancias. Sabatini sostuvo que fue una relación consentida, mientras que Knouse afirmó que se sintió coaccionada pese a haber intentado resistirse.

Tras aquel episodio, mantuvieron una relación durante aproximadamente un año y medio. Según el relato publicado por el Daily Mail, ambos declararon ante los investigadores que tuvieron relaciones sexuales en unas 15 ocasiones y que conservaron una amistad durante ese periodo.

La relación terminó en enero de 2020, cuando Sabatini le comunicó que quería salir con otra científica. Después de la ruptura, Knouse lo denunció ante el Instituto Whitehead por presuntas conductas indebidas.

La institución abrió una investigación independiente que concluyó que Sabatini había fomentado conversaciones laborales «sexistas y sexualizadas». En agosto de 2021, el científico renunció a su puesto en el Instituto Whitehead y, al año siguiente, dejó su cargo titular en el MIT.