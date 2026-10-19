Christiane Amanpour anuncia que dejará CNN tras 43 años en la cadena

Según informó CNN, la periodista ha tomado la decisión tras varios meses de reflexión y continuará vinculada a la cobertura internacional de la cadena hasta su salida.

"Después de muchos meses de reflexión y algunas noches sin dormir, he decidido separarme de CNN, ¡mi compañera durante 43 años fantásticos!", afirmó Amanpour en un comunicado.

La periodista, una de las figuras más reconocidas de la información internacional, aseguró que espera emprender nuevos proyectos y que seguirá apoyando a CNN y su trayectoria de periodismo independiente. «Recuerden: sean siempre veraces, no neutrales», añadió.

Amanpour presenta desde 2009 un programa nocturno de entrevistas que lleva su nombre en CNN International. En enero de 2025, redujo su participación a unos pocos días por semana. A partir de enero de 2027, el espacio pasará a emitirse una vez a la semana hasta su finalización, prevista para mayo de ese año. La periodista continuará realizando reportajes y viajando por el mundo para CNN hasta junio.