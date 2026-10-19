Septiembre cerró el primer año fiscal de la historia sin liberaciones de inmigrantes ilegales en la frontera

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de que el país completó su primer año fiscal sin liberaciones de personas detenidas por la Patrulla Fronteriza, en el marco de los resultados preliminares correspondientes al ejercicio 2026, que concluyó en septiembre.

Según los datos difundidos por el organismo, septiembre marcó el decimoséptimo mes consecutivo con cero liberaciones en la frontera. Durante el año fiscal 2026, la Patrulla Fronteriza contabilizó 98.708 detenciones en la frontera suroeste, un 95% menos que los más de 1,8 millones anuales registrados durante la Administración de Joe Biden.

El DHS también destacó que los encuentros migratorios totales en todo el país alcanzaron su nivel más bajo en la historia de la agencia, con 379.243 casos durante el año fiscal 2026, frente a los 2,7 millones anuales registrados bajo la Administración Biden. La cifra supone un descenso del 88% respecto al año fiscal 2023, que estableció el récord anterior.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó estos resultados a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y al trabajo de los agentes federales.

Por su parte, el comisionado de la CBP, Rodney S. Scott, señaló que los resultados del año fiscal 2026 reflejan lo que pueden lograr las medidas de control fronterizo, la cooperación entre organismos y el compromiso del personal desplegado.