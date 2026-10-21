¡Ni hablar! China quiere visitar los laboratorios de armas nucleares de EEUU

En concreto, los chinos plantearon visitas a los laboratorios nacionales del Departamento de Energía de EEUU Según una fuente estadounidense declaró a la CNN: "estaríamos dispuestos a debatir visitas a instalaciones de ensayos nucleares".

Lamentablemente, la iniciativa de China parece sospechosa, y las conversaciones no deberían continuar hasta que Pekín esté dispuesto a entablar un diálogo significativo con Estados Unidos.

Washington ya ha iniciado conversaciones "informales y preliminares" con Pekín. Según se informa, el presidente Donald Trump y Xi Jinping no abordaron el tema de las visitas durante sus conversaciones en Washington el mes pasado, pero se esperan "más conversaciones a nivel inferior" antes de que ambos líderes se reúnan de nuevo el mes que viene, al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China).

La propuesta de China despertó esperanzas en los círculos políticos estadounidenses de alcanzar un acuerdo más amplio con Pekín sobre estas armas. Tal y como informó la CNN, "la idea de permitir visitas a instalaciones nucleares podría suponer un avance en los esfuerzos de EEUU por involucrar a China en cuestiones relacionadas con la estabilidad estratégica y, potencialmente, servir como piedra angular de un acuerdo trilateral".

Un "acuerdo trilateral" —un acuerdo entre EEUU, China y Rusia— fue uno de los objetivos de la primera Administración Trump y sigue siéndolo a día de hoy. El 19 de octubre, Trump declaró públicamente declaró que una reunión entre los tres países sería "algo muy positivo para el mundo". También insinuó que dicha reunión tendría lugar el mes que viene en China.

China, al menos hasta este año, también se ha negado a debatir medidas de transparencia y nunca ha confirmado públicamente el número de sus armas.

El secretismo de Pekín ha obligado a otros a especular sobre el tamaño de su arsenal. El Pentágono, en un informe de noviembre de 2022, pronosticó que China cuadruplicaría sus armas nucleares, pasando de unas 400 en ese momento a 1 500 en 2035.

La estimación para 2035 parece demasiado baja. Sea cual sea la cifra, todo el mundo coincide en que el régimen chino está ampliando rápidamente su arsenal. Como afirmó el almirante Charles Richard, entonces comandante del Mando Estratégico de EEUU, señaló en 2021: "Estamos siendo testigos de un avance estratégico por parte de China".

"No creo haber visto nada más inquietante en toda mi carrera que la continua expansión de la fuerza nuclear china", afirmó el entonces secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, en su comparecencia ante la Cámara de Representantes en marzo de 2023.

"China está ampliando su arsenal nuclear más rápido que cualquier otro país", según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo informó este mes de junio.

El régimen chino parece no conformarse ya con una "disuasión mínima" —un arsenal lo suficientemente grande como para impedir un ataque—. Con su rápido refuerzo, está desarrollando una capacidad "de combate". Con dicha capacidad, las amenazas de lanzar primeros ataques serían creíbles y Pekín podría intimidar a sus adversarios. La capacidad de aniquilar a Estados Unidos podría convencer a Washington de no defender, por ejemplo, Taiwán. China ha proferido estas amenazas tanto en el siglo pasado como en el actual.

¿Es una buena idea llegar a un acuerdo con China? "Existe una falta casi total de transparencia en las fuerzas nucleares chinas", señaló Peter Huessy, del Instituto Nacional de Estudios sobre Disuasión y del Instituto Gold de Estrategia Internacional, en declaraciones a Gatestone este mes. "Si la Administración Trump logra avances en este ámbito, eso contribuirá a la seguridad de Estados Unidos".

A casi todo el mundo le gustaría también ver avances en la limitación de las armas nucleares por parte de China. "Estamos viviendo un momento muy peligroso y hay muy pocas medidas de seguridad en la relación nuclear entre EEUU y China", declaró a la CNN Paul Dean, exsecretario de Estado adjunto en funciones encargado del control de armamento. "No hace falta esperar a que se produzca una crisis para empezar a reducir los riesgos nucleares".

Como señaló Dean, que ahora forma parte de la Nuclear Threat Initiative: "Los riesgos son muy reales en este momento".

Son especialmente reales porque China ha detonado, casi con toda seguridad, material fisionable en secreto — y luego ha intentado engañar a la comunidad internacional.

Pekín afirma que dejó de realizar ensayos con armas nucleares en 1996, pero es casi seguro que ha estado llevando a cabo detonaciones secretas.

"Los satélites de vigilancia comercial observaron entre 2020 y 2024 que China ampliaba drásticamente su centro de ensayos nucleares de Lop Nur, incluyendo lo que parecen ser nuevas perforaciones de túneles para la realización de ensayos con dispositivos nucleares subterráneos", explicó Richard Fisher, del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia, a este autor a finales de 2025. "Además de prepararse para reanudar los ensayos nucleares subterráneos, también es muy probable que China haya llevado a cabo ensayos nucleares "subcríticos" y pruebas de componentes de armas nucleares que incluían material fisionable y que produjeron explosiones de muy baja potencia".

Fisher no es el único analista que cree que los chinos han estado detonando dispositivos nucleares de forma encubierta. Huessy también estima que tanto Rusia como China llevan décadas realizando pruebas con material fisionable.

La comunidad de inteligencia estadounidense coincide. "Tras consultar con el director Ratcliffe y su equipo, me han confirmado que la CIA estima que tanto Rusia como China han llevado a cabo pruebas de armas nucleares supercríticas que superan el estándar estadounidense de rendimiento cero", afirmó Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, en comentarios publicados el X de noviembre de 2025.

Christopher Yeaw, subsecretario de Estado de EEUU para el Control de Armas y la No Proliferación, en un discurso pronunciado en junio afirmó que existían "pruebas innegables" de que China había realizado ensayos con potencia nuclear y que China ha estado "ocultando explosiones nucleares". Afirmó que quizá en el futuro China realice pruebas con material fisionable en el rango de los 100 kilotones. La Administración Trump informa de que China detonó material fisionable el 22 de junio de 2020 en Lop Nor.

Estados Unidos acusa a China de haber utilizado la "técnica de desacoplamiento" —detonar un dispositivo en una cámara subterránea en lugar de en roca sólida— para disimular y amortiguar una explosión de material fisionable. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de EEUU llevó a cabo una prueba de desacoplamiento para imitar la iniciativa china.

Existe la preocupación de que, a la luz del engaño chino, las visitas recíprocas propuestas por Pekín no sean más que una estratagema de relaciones públicas.

Tal y como informó la CNN, "los escépticos señalaron que los chinos podrían haber planteado la idea en un intento por crear un ambiente positivo o para parecer serios en lo relativo al tema de los arsenales nucleares". Entre los escépticos se encuentran funcionarios estadounidenses.

Hasta que China diga la verdad sobre sus detonaciones de material fisionable, no tiene sentido dialogar. Pekín está mintiendo descaradamente y, por lo tanto, se niega a colaborar con Estados Unidos de buena fe.

© Gatestone Institute.