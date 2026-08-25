El juicio de Lindsay Clancy entra en su etapa final tras casi un mes de testimonios

Publicado por Williams Perdomo 25 de agosto, 2026

El juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts en enero de 2023, entra esta semana en su etapa final después de casi un mes de testimonios, con el debate centrado en su estado mental al momento de los hechos.

Según informó AP, el proceso continuará este martes con el testimonio de un psicólogo forense contratado por la Fiscalía para evaluar el historial psiquiátrico de Clancy y analizar el argumento de la defensa de que sufría una psicosis posparto aguda cuando estranguló a sus tres hijos en su vivienda.

El psicólogo forense Kirk Heilbrun declaró el lunes que considera que Clancy tomó la vida de sus hijos para evitar que ellos “sufrieran” después de que ella intentara suicidarse. Heilbrun también dijo que no cree que Clancy haya alucinado una voz que le ordenara matar a los niños, como ella ha afirmado.

Este martes, el abogado defensor Kevin Reddington tendrá la oportunidad de interrogar a Heilbrun sobre sus conclusiones. Posteriormente, la Fiscalía prevé presentar al menos a otro experto antes de que el proceso avance hacia los alegatos finales, que probablemente no comenzarán antes del miércoles.