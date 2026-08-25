Jed York, dueño de los 49ers, acepta acuerdo judicial tras arresto en Ohio por sospecha de prostitución

Publicado por Williams Perdomo 25 de agosto, 2026

Jed York, propietario mayoritario de los San Francisco 49ers, fue arrestado en Ohio bajo sospecha de participar en un acto de prostitución y este lunes aceptó un acuerdo judicial que resolvió dos cargos menores.

Según informó ESPN, York habría respondido a un anuncio encubierto publicado en un sitio web conocido por ofrecer servicios de prostitución y habría acordado mantener actividad sexual con una mujer a cambio de $140. El empresario fue detenido el domingo cuando llegó al lugar acordado para el encuentro, con el teléfono utilizado para organizar la cita, de acuerdo con los registros judiciales del condado de Columbiana obtenidos por el medio.

La detención ocurrió a las 9:35 a. m. del domingo en la comunidad de casas móviles Wheat Hill, según un informe del Departamento de Policía de East Palestine. Los agentes locales colaboraron con el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Valle de Mahoning en el operativo.

York enfrentaba inicialmente cargos menores por participación en prostitución y posesión de herramientas delictivas. Como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía, el cargo de prostitución fue modificado por uno de conducta desordenada, según los documentos judiciales.

Tras aceptar el acuerdo el lunes, York pagó $1.150 en multas, correspondientes a $150 por el cargo de conducta desordenada y $1.000 por el relacionado con herramientas delictivas. También recibió una sentencia de un día de cárcel por cada cargo, aunque ambos días fueron considerados como ya cumplidos.

El fiscal del condado de Columbiana, Vito Abruzzino, confirmó a ESPN que los cargos fueron reducidos como parte de un acuerdo y señaló que el procedimiento fue rutinario para una persona que enfrenta ese tipo de acusaciones y que no tenía antecedentes de una conducta criminal similar.

El abogado de York no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Los 49ers indicaron en un comunicado que “como se trata de un asunto legal que ya ha sido resuelto, no haremos más comentarios en este momento”.