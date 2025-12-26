Al menos 14 heridos en Japón tras un ataque con arma blanca y espray químico
Un sospechoso fue detenido tras el incidente en una fábrica de Shizuoka que dejó víctimas por apuñalamiento.
(AFP) Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un ataque múltiple ocurrido en una fábrica del centro de Japón. El incidente, que ha conmocionado a la prefectura de Shizuoka, involucró el uso de un arma blanca y el rociado de un líquido no identificado mediante un aerosol.
"Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia", declaró a la AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, confirmando la magnitud del suceso.
Según el mismo, alrededor de las 4:30 pm (7:30 GMT) se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que "cinco o seis personas habían sido apuñaladas por alguien" y que también se había utilizado un "líquido en aerosol".
Una persona fue detenida, informaron medios japoneses.
*Noticia en desarrollo.
Mundo
