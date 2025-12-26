Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Al menos 14 heridos en Japón tras un ataque con arma blanca y espray químico

Un sospechoso fue detenido tras el incidente en una fábrica de Shizuoka que dejó víctimas por apuñalamiento.

(Voz/Christian Camacho).

(Voz/Christian Camacho).

Virginia Martínez
Publicado por
Virginia Martínez

En:

(AFP) Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un ataque múltiple ocurrido en una fábrica del centro de Japón. El incidente, que ha conmocionado a la prefectura de Shizuoka, involucró el uso de un arma blanca y el rociado de un líquido no identificado mediante un aerosol.

"Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia", declaró a la AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, confirmando la magnitud del suceso.

Según el mismo, alrededor de las 4:30 pm (7:30 GMT) se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que "cinco o seis personas habían sido apuñaladas por alguien" y que también se había utilizado un "líquido en aerosol".

Una persona fue detenida, informaron medios japoneses.

*Noticia en desarrollo.

RECOMENDACIONES

tracking