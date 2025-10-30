Murió Pierre Robert, figura legendaria de la radio rock en Filadelfia, a los 70 años

Publicado por Carlos Dominguez 30 de octubre, 2025

La mítica personalidad de la radio Pierre Robert murió este miércoles, a los 70 años. El locutor fue conocido principalmente por sus 44 años de carrera en la emisora WMMR, en la zona sur de Jersey-Filadelfia.

Robert fue hallado muerto en su casa de Filadelfia y por el momento las autoridades no han confirmado la causa de su muerte, pero si han dicho que "no se sospecha de que se trate de un acto delictivo".

Una vida dedicada al rock y a obras benéficas

William Pierre Robert, nacido el 1 de agosto de 1955 en Truckee, California, se convirtió en una figura muy querida en el mundo de la radio rock. Se incorporó a la emisora 93.3 WMMR de Filadelfia en 1981 y permaneció allí durante más de cuatro décadas.

Conocido por su personalidad hippie, su saludo característico "¡Saludos, ciudadanos!", Robert cultivó una profunda conexión con sus oyentes y con la escena musical local. Fue venerado en la industria del rock y célebre por su inquebrantable pasión por la música y su público.

Los oyentes sintonizaban con impaciencia los programas diarios de Pierre, como los Noontime Workforce Blocks, el Vinyl Cut de Pierre, entrevistas exclusivas a artistas y los segmentos de historia de la música "En este día".

Conocido por su generosidad, Pierre participó activamente en numerosas iniciativas benéficas, como la Marcha contra el SIDA y la recaudación de fondos Pie in the Sky de Manna, utilizando constantemente su plataforma para apoyar causas cercanas a sus convicciones.