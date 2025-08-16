Coronavirus: los responsables sanitarios restaron importancia a los datos sobre inmunidad natural, tergiversaron el estudio y nunca actualizaron los resultados

La vacuna Covid-19 se administra en la sección de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles AFP.

Publicado por Steven Richards - Just The News 16 de agosto, 2025

Cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirmaron en agosto de 2021 que las vacunas ofrecían mayor protección que una infección previa por COVID-19, los funcionarios citaron un estudio que nunca incluyó tal conclusión.

De hecho, el estudio en el que se basaban las directrices de los CDC sólo se centraba en los efectos de la vacunación tras una infección por COVID-19, es decir, en aquellos que ya habían desarrollado anticuerpos contra el virus. En su lugar, los CDC lo promocionaron como datos que apoyaban la vacunación sin mencionar las infecciones previas, un grave defecto de la "ciencia" médica.

No obstante, el mensaje de que las vacunas proporcionaban una protección superior se convirtió en un estribillo común con respecto a toda protección contra el COVID. Los documentos recientemente publicados de una demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA) muestran que los documentos revelan que los altos funcionarios de salud recibieron nueva información poco después de su declaración de agosto de 2021 sobre un estudio de pandemia temprana de Israel que llegó a una conclusión totalmente diferente.

Ese estudio presentaba datos que mostraban que la inmunidad natural de una infección previa podría ser una protección más duradera contra la reinfección con COVID-19 que la vacunación. Sin embargo, no se incluyó en ningún mensaje público actualizado: la necesidad de la vacunación se convirtió en la ley del país en muchos aspectos, tanto para los previamente infectados como para los que no.

La organización Protect the Public's Trust obtuvo las comunicaciones entre los altos funcionarios responsables de la respuesta a la pandemia a través de una solicitud FOIA. Los documentos obtenidos en virtud de la ley se centran en discusiones internas sobre un estudio israelí de vacunas que contradice las afirmaciones que la agencia sanitaria hizo a principios de ese mes sobre los resultados de un estudio similar realizado en Estados Unidos. Ambos estudios abordaban aspectos positivos de la inmunidad natural como enfoque sanitario.

Y, sin embargo, ambos estudios de "inmunidad natural" fueron enterrados.

Fauci y Collins lo sabían, pero no dijeron nada

Las comunicaciones internas entre altos funcionarios, incluidos Anthony Fauci y Francis Collins, parecen mostrar que el equipo de respuesta a la COVID-19 reconoció que el estudio con sede en Israel encontró que los anticuerpos naturales de una infección previa por coronavirus proporcionaban una protección más duradera contra la reinfección que una dosis de vacuna, lo que contradecía lo que los funcionarios afirmaron a principios de ese mes: que las vacunas proporcionan una mejor protección que esos anticuerpos naturales.

Protect the Public's Trust ya había presentado una denuncia en octubre de 2021 en la que alegaba que las autoridades sanitarias habían violado la integridad científica al tergiversar los resultados de ese estudio estadounidense anterior y no destacar la diferencia entre los pacientes que habían estado expuestos previamente al virus COVID y los que no.

"Se trata de un ejemplo más de cómo los funcionarios de salud del gobierno promueven una narrativa a expensas de la confianza del público. También valida la queja de integridad científica que presentamos en relación con el estudio de Kentucky que los CDC y los NIH promocionaron. Incluso las pruebas que apoyaban parcialmente su agenda tuvieron que ser tergiversadas y tergiversadas, mientras que las pruebas contrarias fueron simplemente suprimidas", dijo Michael Chamberlain, Director de Protect the Public's Trust, a Just the News.

"Admitieron entre ellos que la inmunidad inducida por la infección podría haber proporcionado una mejor protección, pero decidieron que ser sinceros con el público tenía 'un coste demasiado alto'", continuó. "El coste real fue el daño a la fe de la nación en esta institución, que puede tardar décadas en recuperarse, si es que alguna vez lo hace".

El engañoso comunicado de prensa: ¿"Mejor protección" para quién?

Protect the Public's Trust presentó una solicitud FOIA dirigida a un comunicado de prensa del 6 de agosto de 2021 en el que se anunciaban los resultados de un estudio sobre la vacuna COVID-19 realizado en Kentucky a principios de ese año. "Nuevo estudio de los CDC: La vacunación ofrece mayor protección que la infección previa por COVID-19", proclamaba el comunicado de prensa.

Varios días después, el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, se hizo eco de esa conclusión en una entrevista con Fox News. "Sí... puedo decir que... definitivamente decir que... la vacuna proporciona mejor protección que los anticuerpos que se obtienen por haber tenido realmente COVID-19", dijo el funcionario al presentador Bret Baier.

Collins estaba escondiendo la pelota. El estudio de Kentucky citado por Collins no concluía en términos generales que "las vacunas eran mejores para proporcionar inmunidad". De hecho, analizaba específicamente la eficacia de las vacunas para prevenir la reinfección en personas que ya habían dado positivo por COVID-19 en el pasado, según el cuerpo del comunicado de prensa publicado por los CDC. Sólo concluyó que "entre las personas que han tenido COVID-19 anteriormente, vacunarse completamente proporciona protección adicional contra la reinfección."

Por lo tanto, según Protect the Public's Trust, tanto los CDC como Collins tergiversaron los resultados de ese estudio promocionando su engañoso titular, pero ignorando los resultados reales.

No fue posible contactar con Collins para que hiciera comentarios. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Fauci, recibió un indulto presidencial completo de Joe Biden el 19 de enero, el último día de Biden en el cargo.

Nuevas y convincentes pruebas llegan a los CDC pero son ignoradas

A finales de ese mes, altos funcionarios tuvieron conocimiento de un estudio israelí que comparaba la eficacia de la vacunación con los anticuerpos naturales producidos por una infección previa por COVID-19 que parecía contradecir las afirmaciones públicas de los CDC.

El estudio encontró que "la inmunidad natural confiere una protección más duradera y fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización causadas" por la última variante de COVID-19 en ese momento, contrariamente a lo que habían afirmado los funcionarios de los CDC.

"¿Tiene alguna opinión sobre este reciente estudio de Israel? ¿Y cómo encaja esto con los recientes hallazgos del MMWR (estudio de Kentucky que muestra un mayor riesgo de reinfección en los no vacunados en comparación con el riesgo de infección en los vacunados)?". preguntó Vivek Murthy, Cirujano General de EE.UU., a los altos cargos sanitarios en un correo electrónico del 27 de agosto de 2021, según muestran los registros.

"Los datos tal y como aparecen en el artículo de prensa parecen bastante impresionantes a pesar de la advertencia de que se trata de un estudio retrospectivo y de que las pruebas eran voluntarias", respondió Fauci, entonces jefe del NIAID.

"Es muy posible que las personas que han tenido una infección asintomática o mínimamente sintomática (sólo en las vías respiratorias superiores) no tengan una mayor protección postinfección frente a infecciones posteriores que las que se vacunan por completo. Sin embargo, es concebible y posiblemente probable que aquellos que han tenido una infección sistémica grave desarrollen un alto nivel de inmunidad que incluso supere al de la vacunación completa", dijo Fauci.

Puede ver el correo electrónico en la producción de la FOIA a continuación: Archivo PPT FOIA.pdf

Collins pareció reconocer inmediatamente las implicaciones del estudio israelí, que calificó de "desconcertante", según muestran los registros. "La mayoría de nosotros hemos estado diciendo hasta ahora que las vacunas son realmente mejores para proporcionar inmunidad - ¿qué dice ahora la síntesis global de los datos?", escribió a Fauci, Murthy y otros funcionarios.

Protect the Public's Trust afirma que estas nuevas pruebas validan su denuncia de octubre de 2021 y demuestran que los altos funcionarios parecían suprimir cualquier prueba contraria a sus directivas públicas.

John Brooks, de los CDC, llevó a cabo una revisión exhaustiva del estudio israelí en respuesta a las preguntas de Collins y le otorgó calificaciones favorables, elogiando su análisis estadístico y su diseño. También señaló que el estudio proporcionaba pruebas sólidas de que la inmunidad natural dura más y puede proporcionar más protección que las dosis iniciales de vacuna a lo largo del tiempo. No fue posible contactar con Brooks para que hiciera comentarios.

En última instancia, concluyó que "la eficacia de la vacuna de 2 dosis de ARNm puede disminuir antes que la inmunidad inducida por la infección, que puede persistir durante más tiempo y, de este modo, también puede proporcionar una mejor protección, al menos hasta unos 6 meses más o menos", según el registro de correo electrónico.

Mantener el mismo mensaje público: vacunarse o avergonzarse

Esta conclusión pone en tela de juicio la línea oficial que tanto los CDC como Collins estaban pregonando. En última instancia, sin embargo, Brooks no creía que las autoridades sanitarias debieran promover esta nueva información porque consideraba que supondría "un coste demasiado elevado" informar al público.

A pesar de los resultados del estudio israelí, "queremos evitar la inmunidad inducida por la infección; tiene un coste demasiado elevado y la vacunación es segura", escribió Brooks a sus colegas en la evaluación.

De hecho, parece que ninguno de los funcionarios implicados en esa cadena cambió en absoluto su mensaje público sobre la eficacia de las vacunas en comparación con la inmunidad natural de cara al futuro.

Meses después, los CDC siguieron sugiriendo que las vacunas eran más eficaces, o al menos más probables, que la inmunidad natural para proteger contra la infección por COVID-19. Un resumen científico publicado por los CDC en octubre de 2021 ponía en duda los hallazgos de "estudios observacionales de cohortes" como el realizado en Israel.

"El conjunto de pruebas de la inmunidad inducida por infección es más limitado que el de la inmunidad inducida por vacuna en cuanto a la calidad de las pruebas", decían esas directrices, a pesar de que los responsables aprobaron la calidad del estudio israelí.

