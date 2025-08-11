Pensilvania: una explosión en una planta de acero deja al menos un muerto, dos desaparecidos y varios heridos

Publicado por Carlos Dominguez 11 de agosto, 2025

Una explosión registrada este lunes en una planta de acero en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, deja por el momento un muerto, dos desaparecidos y varios heridos, informaron medios locales.

"En este momento, las autoridades pueden confirmar que ha habido una víctima mortal (...) y se cree que hay dos personas desaparecidas y varias personas han sido atendidas por lesiones adicionales", confirmó a la AFP la policía del condado de Allegheny, en el estado de Pensilvania.

Por su parte, el gobernador del estado, Josh Shapiro, publicó en X un mensaje en el que menciona "una explosión ocurrida esta mañana" en la planta Clairton Coke Works, propiedad de US Steel, ubicada a unas 15 millas de Pittsburgh.

"El incidente sigue en curso y las personas cercanas deben seguir las instrucciones de las autoridades locales", escribió.

Según distintos medios, algunos de los heridos podrían estar aún entre los escombros.