'Re-financiar la Policía': los homicidios se desploman en ciudades que invierten en las fuerzas del orden

Cinco años más tarde, nuevos reportes de criminalidad siguen reflejando los efectos del movimiento Desfinanciar la Policía. De haberlo adoptado como política y de haberlo abandonado... o de mantenerlo, incluso hoy. Informes frescos que surgen mientras la causa izquierdista muestra signos de vida.

Datos revelados esta semana por la organización Major Cities Chiefs Association, que reúne a 79 jefes de Policías, comisarios y sheriffs estadounidenses y canadienses, revelan que los homicidios siguieron disminuyendo en antiguos bastiones del movimiento, que, arrepentidos, volvieron a robustecer a sus policías.

Portland, Baltimore, Los Ángeles, Filadelfia, Denver, Minneapolis. Todas izaron alto el estandarte de Desfinanciar en 2020, y en el primer trimestre de 2025 recogen los frutos de haberlo arriado: en todas disminuyó el número de homicidios. Tendencia a la baja que se repitió a nivel nacional.

Reportes de años pasados revisados por VOZ revelan que los homicidios en todo el territorio nacional vienen bajando desde 2022, tras un pico en 2021 (más de 9.500 homicidios). Aquel aumento coincide con las protestas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis y los intentos de autoridades locales demócratas de recortar presupuestos a las fuerzas del orden.

Durante el período de desfinanciación de la policía, los homicidios subieron un 44% en 70 grandes urbes del país. Así lo revelan datos frescos del Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF), organización abocada a la defensa legal de policías. Período entre 2020 y 2022 al que llaman "de-policing (des-financiación)".

El LELDF hace zoom en 15 ciudades. Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas, Fort Worth… Algunas de las más populosas, las más violentas. En aquellas, las cifras son más acusadas: los homicidios aumentaron un 54% durante el período de des-financiación y disminuyeron un 40% durante el de re-financiación.

Auge y desplome en homicidios que vinculan al auge y desplome de arrestos durante los mismos períodos: los arrestos disminuyeron un 40% durante el período de des-financiación y aumentaron un 37% en el de re-financiación.

La fuerza con la que se retomó la financiación está directamente vinculada con las mejoras de los índices de seguridad, según revelan datos de LELDF. Como caso, cita a Nueva York, Chicago, Nueva Orleans y Washington, DC. Todas aumentaron los arrestos más de un 37%, con Nueva Orleans con el aumento más marcado: 117%.

Ciudades como Fort Worth, Houston, Los Ángeles y Phoenix vieron mejoras más modestas. ¿Por qué? "La re-financiación fue más lenta". Aún más modestas fueron en Portland, Minneapolis y Austin, bastiones arrepentidos del movimiento Defund que registran los aumentos más severos de homicidios: +310% Portland, +79% Minneapolis, +49% Austin.

Las tres, sin embargo, vieron mejoras tras revertir sus políticas anti-Policía. En todos los casos, la tendencia es la misma: invertir en la policía aumenta los arrestos y reduce los homicidios. En conclusión: "El aumento de la actividad policial -medida a través de arrestos y detenciones- contribuye a reducir la violencia".

Seattle, las consecuencias de no 're-financiar'

Seattle es la única ciudad de las 15 analizadas por LELDF que no reforzó a sus uniformados. También es la única que no mejoró sus registros de homicidios.



"La policía de Seattle realiza un 60% menos arrestos que en 2019 mientras que la tasa de homicidios es un 50% mayor", asegura la organización que representa a policías en la corte. "La experiencia de la ciudad proporciona un contrafactual útil, aunque trágico, del impacto de no re-financiar en los asesinatos".



"El número de homicidios sigue siendo elevado en las ciudades que aún no han reintroducido la policía", señala.