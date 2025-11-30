La FDA reconoce por primera vez que las vacunas de COVID causaron al menos 10 muertes infantiles, según un memorando interno

Publicado por Agustina Blanco 29 de noviembre, 2025

Un memorando interno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, obtenido por NBC News, afirma que al menos 10 niños murieron “después y debido a” la vacunación contra el COVID-19 entre 2021 y 2024.

El documento, de más de 3.000 palabras y firmado por el Dr. Vinay Prasad —actual director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos (CBER) de la FDA—, representa la primera vez que la agencia reconoce oficialmente que las vacunas COVID provocaron muertes en menores de edad.

Según el texto, de las 96 muertes pediátricas reportadas al sistema VAERS (Sistema de Notificación de Eventos Adversos a Vacunas) en ese período, el personal de la FDA determinó que “no menos de 10” estaban causalmente relacionadas con la vacunación. Prasad advierte que la cifra real podría ser mayor y acusa a la agencia de haber ignorado durante años señales de seguridad.

El memorando no incluye datos específicos: edades exactas, historiales clínicos, fechas, fabricantes implicados ni documentación que respalde cada caso. Las conclusiones tampoco han sido publicadas en revistas científicas revisadas por pares.

Fuerte rechazo de expertos



Varios especialistas consultados por NBC News calificaron el memorando de “irresponsable” y “peligroso”. El principal argumento es el uso indebido del sistema VAERS, una base de datos pasiva y voluntaria que acepta reportes de cualquier persona y que, por diseño, no verifica causalidad.

“Esto es una especie de ciencia a través de un comunicado de prensa”, declaró el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia.

Por su parte, el Dr. Peter Marks, exdirector de la oficina de vacunas de la FDA (destituido este año por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.), afirmó que la agencia está reexaminando informes antiguos y reclasificándolos ahora como relacionados con la vacuna, algo que considera “tergiversación”.

Cambios radicales propuestos



Además de las muertes infantiles, el memorando de Prasad incluye un tono crítico con decisiones pasadas de la FDA y los CDC. Califica los mandatos de vacunación de “coercitivos”, tilda de “deshonestas” declaraciones previas de la agencia y llega a sugerir que la regulación de vacunas COVID “pudo haber perjudicado a más niños de los que salvamos”.