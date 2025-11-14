Una famosa serie genera "un aumento significativo" en las búsquedas en internet relacionadas con la compra de benzodiazepinas

Publicado por Agustina Blanco 14 de noviembre, 2025

La tercera temporada de "The White Lotus" puso el foco en el lorazepam a través del personaje de Victoria Ratliff, interpretado por Parker Posey. Esta madre de familia recurre al medicamento —de venta bajo receta— para manejar su ansiedad social y problemas de sueño, combinándolo frecuentemente con vino blanco. El resultado: conductas erráticas, habla arrastrada y episodios de somnolencia en plena cena.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California y publicado en Jama Health Forum, revela que la emisión de la tercera temporada coincidió con un pico de 1,6 millones de búsquedas adicionales sobre lorazepam en un periodo de doce semanas, muy por encima de los niveles habituales.

En esa línea, Kevin Yang, de la Universidad de California en San Diego y coautor del estudio, describe el hallazgo como “un fenómeno realmente interesante cómo los medios de entretenimiento pueden reflejar e impulsar el comportamiento humano”. El incremento fue exclusivo del lorazepam; otras benzodiazepinas comunes que no aparecieron en la serie no registraron variaciones similares.

Búsquedas orientadas a la adquisición del fármaco



Los datos muestran también “un aumento significativo” en consultas específicas sobre cómo comprar lorazepam en internet. Para Eric Leas, otro de los autores, esto sugiere que “podría haber un grupo de personas que realmente quieren averiguar cómo obtener ese medicamento en línea”.

En la trama, Victoria comparte las pastillas con su marido Timothy, quien termina robándose las pastillas y desarrolla dependencia mientras atraviesa una crisis económica. La combinación con alcohol —reiterada en varios episodios— es destacada por Yang como “muy peligrosa”.

Mal uso de las benzodiazepinas El experto recuerda que el lorazepam se indica normalmente para uso breve, ya que su consumo prolongado genera tolerancia, dependencia y riesgo de abuso. Según datos citados por Yang, casi una de cada cinco personas con prescripción de benzodiazepinas termina haciendo un mal uso de ellas.



Crítica a los beneficios del fármaco



Además, el estudio critica que la serie enfatice los supuestos beneficios del fármaco sin mencionar efectos adversos como dependencia, depresión respiratoria o deterioro cognitivo, ni los peligros de una interrupción brusca.

En esa línea, Yang insta a la industria audiovisual a considerar el impacto de estas representaciones y propone medidas como advertencias al inicio y cierre de cada capítulo. También sugiere que los buscadores incluyan información veraz y recursos de apoyo cuando se detecten consultas sobre adquisición en línea de lorazepam.

A los espectadores, el investigador les recomienda mantener “un enfoque escéptico” ante lo que ven en pantalla y recordar que “en última instancia, para cuestiones como los medicamentos, es importante hablar con el médico”.