El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, lanzó este jueves una advertencia sobre el programa nuclear del régimen de Irán y subrayó que la Administración del presidente Donald Trump y sus aliados no permitirán que la teocracia islámica desarrolle armas nucleares. "El régimen iraní puede señalar a otros todo lo que quiera, pero no puede justificar su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU para llevar a cabo inspecciones", afirmó Waltz.

En otro mensaje publicado en X, el embajador reiteró la postura de la Casa Blanca y reafirmó su compromiso de impedir que Irán adquiera un arsenal nuclear. "El mundo debe escuchar esto alto y claro: Estados Unidos y nuestros socios NUNCA permitirán que Irán obtenga un arma nuclear. Punto. No hay más que hablar", añadió. Sus declaraciones se producen en medio de la creciente preocupación por la negativa del régimen iraní a permitir el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares.

Las palabras de Waltz tienen lugar dos días después de que este protagonizara un enfrentamiento a gritos con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. El viral intercambio tuvo lugar durante el debate anual de la Asamblea General sobre el embargo estadounidense a Cuba. El episodio comenzó mientras Waltz, en uso de la palabra, denunciaba al régimen comunista cubano como corrupto. El embajador ante la ONU acusó al Gobierno cubano de apropiarse de propiedades, empresas y ahorros de los ciudadanos para beneficiar a sus líderes. Incluso mostró fotografías del fallecido dictador Fidel Castro con dos relojes, cuyo valor conjunto estimó en unos 40.000 dólares actuales.

En medio de su intervención, integrantes de la delegación cubana golpearon la mesa y lo interrumpieron. Rodríguez Parrilla se acercó entonces al estrado y lo acusó de mentir. En ese momento, Waltz no se quedó callado y dijo lo siguiente ante la mirada de los presentes: "Esta persona tiene que alejarse de este podio. No va a intimidarme en los Estados Unidos de América. Soy el representante de los Estados Unidos de América. ¡Retroceda! ¡Retroceda, embajador! ¡Aléjate! Esto no es La Habana", añadió.