El presidente Donald Trump insinuó este jueves que el teniente general Brett Sylvia, quien fue uno de los principales responsables de planificación estratégica del Pentágono y fue destituido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por las acusaciones de filtrar información clasificada a periodistas, enfrentará "grandes problemas". Trump declaró ante los periodistas, antes de partir hacia un mitin de campaña por las elecciones de mitad de término en Carolina del Sur, que su Administración está "buscando muy activamente a quienes filtran información".

Según informó la cadena Fox News, Sylvia está siendo investigado por haber filtrado presuntamente información clasificada a los periodistas sobre la guerra en Irán y la guerra de Rusia contra Ucrania. El medio también informó que el teniente general no superó tres pruebas de polígrafo relacionadas con las acusaciones y que la investigación se ha remitido al Departamento de Justicia. Asimismo, se alega que Sylvia se reunió con periodistas a las puertas del Pentágono con la intención de filtrar material clasificado, en una reunión que se habría producido tras la aplicación de la política de Hegseth, que exige que los periodistas sean acompañados al interior del edificio.

Trump pidió hace dos semanas, durante un mitin de campaña en Bullhead City, Arizona, castigos severos para quienes filtren información militar confidencial, sugiriendo que estos deberían ser ejecutados. "Alguien filtró información, algún sinvergüenza. Deberían ir a la cárcel y ser fusilados. Deberían permanecer en prisión el resto de sus vidas", dijo Trump ante los asistentes mientras hablaba sobre las filtraciones relacionadas con la operación militar estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán.

El presidente afirmó que los detalles sobre el momento en que se llevaría a cabo la operación fueron divulgados a los medios antes de que se produjeran los ataques, obligando a aplazar la misión durante dos días. Trump pareció referirse a la operación Midnight Hammer, en la que las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones nucleares del régimen de Irán.