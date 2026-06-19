Quiénes son los tres héroes que recibieron la Medalla de Honor del Congreso de manos de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 18 de junio, 2026

Donald Trump otorgó este jueves la Medalla de Honor del Congreso a tres militares reconocidos por actos extraordinarios de valentía en las guerras de Vietnam y Afganistán. La ceremonia tuvo lugar en la Casa Blanca, donde el presidente distinguió al mayor retirado de los Marines James Capers Jr., al coronel de Marines John W. Ripley (de manera póstuma) y al mayor retirado del Ejército Nicholas Dockery.

La Medalla de Honor es el máximo galardón militar del país. Se concede a miembros del servicio militar que se distinguen "de manera notable por su valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del cumplimiento del deber".

Durante la ceremonia, Trump calificó a los homenajeados como ejemplos del valor, el sacrificio y el espíritu de servicio que representan a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

"Al acercarnos al 250.º aniversario de nuestra fundación, recordamos que lo debemos todo a héroes como los que celebramos hoy: hombres que se adentraron voluntariamente en los rincones más oscuros y peligrosos de la Tierra para derrotar al mal y permitirnos vivir en libertad", expresó el presidente antes de comenzar a entregar las distinciones.

James Capers Jr.

James Capers Jr. recibió la Medalla de Honor del Congreso por su actuación durante una misión de reconocimiento que tuvo lugar en 1967 durante la Guerra de Vietnam. Aunque fue alcanzado por disparos y sufrió heridas graves durante una emboscada, continuó dirigiendo a su unidad y ayudó a evacuar a sus compañeros. Su reconocimiento llega casi seis décadas después de los hechos.

"Jim, la nación te hizo esperar demasiado tiempo, así que te digo: ¡felicidades!", expresó Trump antes de colocar la medalla en el cuello de Capers.

John W. Ripley

Ripley fue distinguido de manera póstuma por una de las acciones más célebres de la Guerra de Vietnam. Bajo intenso fuego enemigo, colocó explosivos en un puente estratégico y logró destruirlo, frenando el avance de fuerzas norvietnamitas. Debido a que Ripley falleció en 2008, la Medalla de Honor fue recibida por sus familiares durante la ceremonia en la Casa Blanca.

"Por sus hazañas heroicas, a John Ripley se le otorgó la Cruz de la Armada. Hoy, le otorgamos póstumamente el más alto de todos los honores: la Medalla de Honor del Congreso. Y estamos agradecidos de contar con la presencia de sus hijos, Tom, John y Steve; sus nietos, Steve, Lewis y Francis; y su hermosa nuera, Alexandra", expresó Trump antes de entregar la medalla.

Nicholas Dockery

En cuanto a Dockery, fue reconocido por su valentía durante una emboscada talibán en Afganistán en 2012. Mientras su unidad era atacada, coordinó la respuesta, ayudó a rescatar a soldados heridos y permaneció en la zona de combate hasta garantizar la seguridad de todos sus hombres.

Según detalló la Casa Blanca, el entonces mayor del Ejército arriesgó su propia vida para auxiliar a soldados que habían quedado aislados y vulnerables al ataque enemigo. En lugar de retirarse a una posición segura, permaneció en la línea de combate, moviéndose entre distintos puntos bajo fuego para dirigir a sus hombres y asegurar que los heridos recibieran atención médica.

"Mayor Dockery, usted fue el último en abandonar el campo de batalla ese día, y se fue convertido en leyenda y héroe. Con orgullo le otorgamos la Medalla de Honor del Congreso", señaló Trump.