Trump en el McDonald’s Summit: "Haré que Estados Unidos vuelva a ser asequible"

Publicado por Joaquín Núñez 17 de noviembre, 2025

Donald Trump se enfocó en el costo de vida durante su discurso en el McDonald's Impact Summit, realizado en Washington DC. El evento contó con los dueños, gerentes y proveedores de la famosa cadena de comida rápida. El presidente compartió bromas, imitaciones e incluso aseguró ser uno de los consumidores "más leales" de sus hamburguesas.

Luego de su característica entrada, el republicano se presentó ante la audiencia como "el primer excocinero de McDonald's en convertirse en presidente de los Estados Unidos". Se refirió a la campaña presidencial del 2024, durante la cual sirvió papas y atendió clientes en un local del condado de Bucks, Pensilvania.

Trump les recordó a los presentes que consume los productos de McDonald's en el avión presidencial, mencionando que una vez hizo que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., probara un 'Big Mac'.

Acto seguido, analizó la importancia de la empresa para la "grandeza estadounidense", dado que "el camino hacia el sueño americano comienza bajo los arcos dorados". Entre los presentes estuvo el CEO de la empresa, Chris Kempczinski, como así también el director global de impacto, Jon Banner.

En cuanto al contenido político del discurso, el presidente se enfocó en la economía, asegurando que está "acabando con la crisis de asequibilidad" provocada por la Administración Biden.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero estamos logrando avances enormes. Hoy hay 1,9 millones más de trabajadores nacidos en Estados Unidos empleados que cuando asumí el cargo... Los salarios de los trabajadores por hora están aumentando al ritmo más rápido en 60 años. (...) Hemos recortado más de un billón de dólares en regulaciones, cargas para la economía estadounidense. Combinando nuestros recortes regulatorios y fiscales, hemos reducido la carga efectiva sobre los franquiciados en más de un 37 %", expresó.

Además, afirmó que tanto él como los miembros del gabinete estan luchando por "por una economía en la que todos puedan ganar, desde la cajera que empieza su primer trabajo, hasta el franquiciado que abre su primer local, pasando por la joven familia que espera en la fila".

Apuntó también contra los demócratas, acusándolos de querer imponer la "mayor" subida de impuestos en la historia del país.

Por último, Trump les dejó un mensaje a las familias y a las pequeñas empresas a lo largo y ancho del país: "No descansaré hasta que sean más ricas, más fuertes, más exitosas, más felices. Eso comienza con hacer que Estados Unidos sea asequible".