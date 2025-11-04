Trump recibe el apoyo de organizaciones por su defensa de los cristianos en Nigeria

Publicado por Williams Perdomo 4 de noviembre, 2025

Open Doors agradeció la decisión del presidente Donald Trump de volver a incluir a Nigeria en la lista de países de especial preocupación y su determinación de apoyar a los cristianos en esa nación.

"Durante demasiado tiempo, los ataques específicos contra las comunidades cristianas han continuado con impunidad. Es posible que la medida del Gobierno de Trump no sea la solución inmediata a las complejas causas fundamentales del problema. Sin embargo, es un reconocimiento de que el problema es grave y a gran escala, y un importante reconocimiento simbólico del tremendo sufrimiento de los más vulnerables en algunas partes de Nigeria", dijo Jo Newhouse, portavoz de Puertas Abiertas para el África subsahariana.

La organización recordó que en su declaración, el presidente Trump se refirió a la investigación de Open Doors conocida como la Lista Mundial de la Persecución (World Watch) 2025, que afirma que de los 4476 cristianos asesinados por su fe en todo el mundo durante el año pasado, 3.100 son de Nigeria.

Open Doors explicó que Nigeria también tiene el mayor número de cristianos secuestrados por su fe, con 2.830 de un total de 3.775 en todo el mundo, y el mayor número de cristianos violados o acosados sexualmente por sus creencias.

País de especial preocupación El 31 de octubre de 2025, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social que planea volver a designar a Nigeria como «país de especial preocupación» (CPC, Country of Particular Concern).



El país fue eliminado de la lista CPC de Estados Unidos el 18 de noviembre de 2021.

​

​En ese sentido, Open Doors señaló que ser designado como país de especial preocupación (CPC) por los Estados Unidos significa que el Gobierno estadounidense ha identificado a un país por cometer o tolerar «violaciones especialmente graves de la libertad religiosa».



Además, la organización señaló que aunque la redesignación es importante, siguen pidiendo a la comunidad internacional que ayude a prevenir la impunidad, garantizar la responsabilidad institucional y frenar la violencia endémica en Nigeria. Proponen tres enfoques clave:

Protección. Garantizando su seguridad frente a los ataques violentos de los extremistas. Justicia. Estableciendo procesos judiciales eficaces contra los perpetradores de estos ataques. Restauración. Llevando ayuda de emergencia y regeneración a todas las comunidades afectadas.

La Alliance Defending Freedom (ADF) también celebró la posición del presidente Trump. Sostuvo, en un comunicado, que la persecución de los cristianos en Nigeria es deliberada y alcanza niveles que calificó como "espeluznantes".

"Estados Unidos no debe permanecer impasible mientras nuestros hermanos y hermanas sufren persecución por su fe en Cristo, y agradecemos que el gobierno estadounidense haya priorizado la lucha contra la persecución", dijo Sean Nelson, Consejero Principal de ADF International para la Libertad Religiosa Global.

Similar fue la posición de Christian Solidarity Worldwide (CSW) que aseguró que en los últimos años "la situación de seguridad ha empeorado, los actores no estatales violentos se han multiplicado y continúan los asesinatos en masa contra la comunidad cristiana en el centro de Nigeria, junto con la discriminación y las violaciones en los estados donde rige la sharia".

"CSW celebra la designación de CPC, que el Gobierno nigeriano debería considerar como un incentivo para abordar con mayor urgencia las graves violaciones a la libertad de religión o de creencias que han persistido durante décadas", dijo el director ejecutivo de CSW, Scot Bower, en un comunicado.