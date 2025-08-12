Trump nominó al economista conservador E.J. Antoni como nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump nominó este lunes a E.J. Antoni como nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la cual es la agencia que se encarga de recopilar y publicar todos los datos sobre inflación y empleo, luego de despedir a la comisionada anterior, Erika McEntarfer, tras acusarla sin pruebas de manipular cifras. Trump tomó dicha decisión poco después de que el BLS publicara su informe mensual de empleo a principios de mes, en el que se mostraron cifras más bajas de lo esperado en julio y se revisó a la baja el crecimiento de empleo en mayo y junio.

“Me complace anunciar que estoy nominando al Muy Respetado Economista, Dr. E.J. Antoni, como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales. ¡Nuestra economía está en auge, y E.J. garantizará que los números publicados sean HONESTOS y PRECISOS! Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo. ¡Felicidades, E.J.!”, declaró Trump a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

Un reconocido economista conservador

Antoni, quien actualmente está en proceso de entrevistas, es doctor en Economía por la Universidad del Norte de Illinois y uno de los más reconocidos economistas conservadores del país. Durante los últimos años, se ha dado a conocer no solo por sus críticas contra la Administración del presidente Biden, sino también por cuestionar fuertemente el enfoque de recolección de datos de la BLS, así como también las bajas tasas de respuesta en sus encuestas.

El año pasado, Antoni calificó las cifras de seguridad de salud publicadas por la agencia como “puras patrañas”, e incluso llegó a comentar en noviembre que “el DOGE necesita tomar una motosierra para la BLS”. Poco después de que Trump despidiera a McEntarfer, Antoni aseguró que “Hay mejores maneras de recopilar, procesar y difundir datos; esa es la tarea para el próximo comisionado de la BLS, y solo la entrega constante de datos precisos y puntuales reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años”.