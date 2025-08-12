Trump nominó al economista conservador E.J. Antoni como nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales
Durante los últimos años, Antoni se ha dado a conocer no solo por sus críticas contra la Administración del presidente Biden, sino también por cuestionar fuertemente el enfoque de recolección de datos de la BLS, así como también las bajas tasas de respuesta en sus encuestas.
El presidente Donald Trump nominó este lunes a E.J. Antoni como nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la cual es la agencia que se encarga de recopilar y publicar todos los datos sobre inflación y empleo, luego de despedir a la comisionada anterior, Erika McEntarfer, tras acusarla sin pruebas de manipular cifras. Trump tomó dicha decisión poco después de que el BLS publicara su informe mensual de empleo a principios de mes, en el que se mostraron cifras más bajas de lo esperado en julio y se revisó a la baja el crecimiento de empleo en mayo y junio.
“Me complace anunciar que estoy nominando al Muy Respetado Economista, Dr. E.J. Antoni, como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales. ¡Nuestra economía está en auge, y E.J. garantizará que los números publicados sean HONESTOS y PRECISOS! Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo. ¡Felicidades, E.J.!”, declaró Trump a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.
Un reconocido economista conservador
Antoni, quien actualmente está en proceso de entrevistas, es doctor en Economía por la Universidad del Norte de Illinois y uno de los más reconocidos economistas conservadores del país. Durante los últimos años, se ha dado a conocer no solo por sus críticas contra la Administración del presidente Biden, sino también por cuestionar fuertemente el enfoque de recolección de datos de la BLS, así como también las bajas tasas de respuesta en sus encuestas.
El año pasado, Antoni calificó las cifras de seguridad de salud publicadas por la agencia como “puras patrañas”, e incluso llegó a comentar en noviembre que “el DOGE necesita tomar una motosierra para la BLS”. Poco después de que Trump despidiera a McEntarfer, Antoni aseguró que “Hay mejores maneras de recopilar, procesar y difundir datos; esa es la tarea para el próximo comisionado de la BLS, y solo la entrega constante de datos precisos y puntuales reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años”.
Polémico despido
El despido de McEntarfer generó críticas entre varios economistas, quienes advirtieron que la decisión del líder republicano podía afectar la credibilidad de la agencia. Uno de estos fue el excomisionado de la BLS nominado por Trump, William Beach, quien condenó el despido tras comentar: “No creo que haya ninguna razón para este despido, y realmente perjudica al sistema estadístico. Supongamos que designan a un nuevo comisionado… y sale un mal dato. Pues todos pensarán: ‘Bueno, no es tan malo como probablemente es en realidad’, porque van a sospechar influencia política. Esto es perjudicial”.