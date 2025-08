Trump recupera la Prueba Presidencial de Aptitud Física, degradada por Obama

Publicado por Alejandro Baños 1 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump restableció la Prueba Presidencial de Aptitud Física, un examen al que se someten los estudiantes para saber su rendimiento deportivo que el expresidente Barack Obama degradó paulatinamente durante su mandato.

Este jueves, acompañado de varios de los miembros de su gabinete -como el vicepresidente, JD Vance; o el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr.-, Trump firmó una orden ejecutiva para recuperar una tradición que surgió durante el mandato de Dwight D. Eisenhower y que Obama eliminó.

"Es una tradición maravillosa y la vamos a recuperar", dijo Trump antes de oficializar el restablecimiento de la Prueba Presidencial de Aptitud Física.

El presidente aprovechó la ocasión para hablar sobre su afición al deporte y sobre los beneficios que tiene al margen de tener una buena condición física.

"Siempre fui una persona a la que le encantaba practicar deportes. Se me daban bien", señaló Trump. "Cuando estás realmente concentrado en los deportes, no piensas en nada más. En cierta medida, esta es una de las razones por las que me gusta el golf. Te alejas de todo durante un par de horas".

¿En qué consiste la Prueba Presidencial de Aptitud Física? se someten a diferentes pruebas deportivas como una carrera de una milla, abdominales, flexiones o dominadas y sentadillas, entre otras.

​En 2013, Obama lo sustituyó por el Programa Presidencial de Aptitud Física para Jóvenes, centrándolo más en la salud de los jóvenes en vez de en sus capacidades atléticas.

Con su recuperación, el objetivo es "mantener al país fuerte y vital" -debido a que "las tasas de obesidad, enfermedades crónicas, inactividad y mala nutrición están en niveles críticos, particularmente entre nuestros niños"- y "hacer que Estados Unidos vuelva a estar activo", según explicó la Administración Trump en una hoja informativa

Revitalización del Consejo del Presidente sobre Deportes, Actividad Física y Nutrición

Además de la recuperación de la Prueba Presidencial de Aptitud Física, Trump anunció la revitalización del Consejo del Presidente sobre Deportes, Actividad Física y Nutrición con el objetivo de "transformar la vida de los niños".

"Con el 70.º aniversario del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición, tenemos la oportunidad de transformar la vida de los niños. Nuestra primera iniciativa es recuperar y revitalizar la Prueba Presidencial de Aptitud Física, así como restablecer algunas directrices clave para el desarrollo comunitario", dijo el golfista Bryson DeChambeau, presente en la firma y designado presidente del consejo.

Además de DeChambeau, otros deportistas y exdeportistas como los exgolfistas Jack Nicklaus y Gary Player; el exquarterback de los Dallas Cowboys Tony Romo; el running back de los Philadelphia Eagles Saquon Barkley; el comisionado de la NFL, Roger Goodell; o la leyenda del hockey Wayne Gretzky, entre otros, formarán parte del consejo.