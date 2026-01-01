2026: El año de vivir peligrosamente

1 de enero, 2026

Los británicos fueron los primeros en desarrollar el portaaviones como arma de guerra emergente. Pero fueron los japoneses quienes perfeccionaron la nave al combinar hasta cuatro portaaviones en un solo grupo de combate y desplegar una fuerza de tarea que condujo a su devastador ataque contra la flota estadounidense en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.

Casi un siglo después, otro aliado, el Estado de Israel, ha sido pionero en la guerra asimétrica en la que combina su superioridad tecnológica en la recopilación de inteligencia con ataques de precisión para contrarrestar a los enemigos que buscan su destrucción. Los continuos éxitos de los israelíes pueden encontrarse desde el uso de búsqueda explosiva que acabó con terroristas de Hezbolá, hasta el malware informático oculto que inutilizó el enriquecimiento de uranio iraní. Sus hazañas podrían llenar un libro.

Nuestros otros aliados, los ucranianos, están utilizando drones controlados por agentes encubiertos para destruir activos militares rusos lejos de las líneas de batalla. Para los rusos, cualquiera puede ser sospechoso.

Todo esto plantea la pregunta: Si esto es de lo que son capaces nuestros aliados, ¿qué pueden estar contemplando nuestros enemigos?

Como la exitosa fuerza de portaaviones japonesa recordó dramáticamente al mundo en 1941, nuestros enemigos se sientan, observan y consideran cómo las herramientas emergentes de la guerra de las que fueron pioneras las democracias pueden ser utilizadas contra estas naciones de libertad.

¿Quiénes son los agentes encubiertos que pueden estar trabajando en los servicios públicos de nuestra nación, capaces de infectar nuestras complejas redes eléctricas con malware que, de activarse, sumiría a nuestras ciudades en la oscuridad? ¿Quiénes son los que han comprado tierras de cultivo cerca de nuestras bases aéreas de bombarderos estratégicos del Medio Oeste y cuyos graneros y almacenes podrían tener ahora drones ocultos en su interior, esperando una señal para atacar? ¿Pueden los hackers de Corea del Norte manipular el sistema financiero de nuestra nación, amenazando con todo, desde "bancos" de bitcoin hasta transferencias financieras por orden de su líder comunista?

Éstos son sólo algunos de los escenarios de pesadilla que Estados Unidos debe comprender y contra los que debe prepararse para defenderse en un mundo en el que no es necesario invadir ejércitos ni lanzar misiles para desarmar a un adversario.

Los chinos, sin embargo, no confían únicamente en agentes encubiertos furtivos u oportunidades asimétricas. Se espera que el segundo portaaviones chino entre en servicio en 2026, según la respetada publicación Aviation Week. Por otra parte, la publicación también señala que mientras los chinos critican públicamente el programa de defensa antimisiles Cúpula Dorada de la administración Trump, están trabajando duro en el desarrollo de su propio escudo de defensa antimisiles.

Es clásico de Pekín: criticar a tus enemigos por lo que tú ya estás persiguiendo.

El año 2026 será testigo de los avances de Estados Unidos en múltiples frentes, desde la aceleración de nuestro regreso a la Luna hasta el fortalecimiento de nuestras fuerzas navales, pasando por el refuerzo de nuestra tecnología de aviones no tripulados y el aumento de nuestras defensas estratégicas. Al mismo tiempo, las fuerzas de la libertad deben reconocer que, al igual que el Japón Imperial de 1941, nuestros adversarios están observando a las democracias occidentales para determinar nuestras vulnerabilidades. Será necesario que la Casa Blanca mantenga su liderazgo firme y decidido para proteger nuestro futuro y a todos aquellos que atesoran la democracia y la libertad.

© Gatestone Institute