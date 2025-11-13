Publicado por Fiamma Nirenstein 13 de noviembre, 2025

Europa está experimentando una convulsión cuyo centro moral está fallando justo cuando más se necesita claridad. Lo que antes parecían debates aislados sobre la política en Oriente Próximo se ha convertido en una arrolladora crisis civilizatoria: una convergencia de indignación posmoderna, inmigración masiva y oportunismo político que ha normalizado la hostilidad hacia Israel y resucitado viejos patrones antisemitas con nuevos disfraces.

El espectáculo es sorprendente: figuras públicas e intelectuales reutilizan un vocabulario incendiario - "apartheid", "genocidio" y "limpieza étnica"- no como calificaciones en un debate jurídico restringido, sino como instrumentos contundentes de deslegitimación del Estado judío. Cuando estas afirmaciones aparecen sin cuestionar en las principales plataformas, ya no funcionan como crítica, sino que se convierten en el andamiaje de la eliminación.

Hoy en día, el objetivo de Europa no es criticar a Israel, promover la paz entre israelíes y palestinos o incluso apoyar la creación de un Estado palestino, sino unirse al ataque global contra los judíos y la propia existencia del Estado de Israel.

No se trata sólo de relatos históricos erróneos. Se trata de la militarización del agravio. En muchas capitales occidentales, los movimientos universitarios, las ONG y las redes de medios de comunicación amplifican una única narrativa reductora que pinta a Israel como el principal mal en un mundo caótico.

Mientras tanto, crímenes mucho más graves y letales en otras partes del mundo, como las matanzas masivas en algunas zonas de África o las campañas sistemáticas de violencia religiosa y étnica en Asia, no provocan el mismo revuelo mundial. La indignación selectiva tiene consecuencias morales: cuando la atención la monopoliza un relato fabricado, las víctimas reales de otros lugares quedan marginadas y la auténtica claridad moral se sacrifica por conveniencia ideológica.

La mecánica social está clara. Una cohorte considerable de jóvenes activistas ha adoptado un modo de identidad moral que prima la pureza performativa sobre el matiz histórico. Hablan de "opresor" y "oprimido" como categorías fijas e interpretan los conflictos complejos a través de esa lente binaria.

Esta simplificación encaja con un proyecto cultural de izquierdas que ha perdido la confianza en el Estado-nación y busca la autoridad moral a través de causas globales; también se alinea con el activismo islamista que explota los agravios para ampliar su influencia en la vida pública europea. El resultado es una ecosfera política en la que la demonización produce dividendos electorales y culturales.

Esta alianza entre corrientes de la izquierda europea y grupos islamistas tiene efectos tangibles. Las universidades suspenden la cooperación con organismos de investigación israelíes; las instituciones culturales debaten si las orquestas israelíes deben actuar; los sindicatos y las autoridades municipales adoptan gestos simbólicos que aíslan a las instituciones judías en lugar de protegerlas.

Estas acciones no son errores de tono aislados. Son síntomas de un cambio más profundo: instituciones que antaño actuaban como baluartes del liberalismo ahora permiten, o al menos toleran, una atmósfera pública en la que los judíos son objeto de ataques desproporcionados y se presenta a Israel como un anacronismo ilegítimo.

También hay un aspecto geopolítico. El incómodo alejamiento de Europa de asociaciones estratégicas estables -impulsado por la dislocación económica, la ansiedad demográfica y la esclerosis burocrática- ha debilitado su capacidad para responder de forma coherente a las amenazas a la seguridad..

Al mismo tiempo, un activismo transnacional envalentonado ha encontrado un terreno fértil en los centros metropolitanos de Europa. El resultado es paradójico: un continente que produjo los ideales modernos de los derechos humanos los despliega ahora con demasiada frecuencia de forma selectiva, armándose con la retórica de los derechos humanos para deslegitimar una democracia amenazada existencialmente.

La deriva cultural agrava el problema. Mientras que antes la alfabetización histórica y textual ayudaba a atemperar las polémicas, hoy en día muchos debates públicos se desarrollan en una niebla de ignorancia. La complejidad histórica se aplana; los relatos que borran la continuidad histórica judía en la Tierra de Israel se reciclan acríticamente.

Esta pereza intelectual no es inocente: alimenta políticas y prácticas que deslegitiman las reivindicaciones judías y, por extensión, la seguridad judía.

Las consecuencias prácticas no se hacen esperar. Aumentan los incidentes de agresión física e intimidación contra judíos en las calles europeas. Se cometen actos de vandalismo contra sinagogas y cementerios; los estudiantes judíos denuncian un ambiente escalofriante en los campus. No se trata de daños abstractos, sino de violaciones del pacto cívico: la seguridad de una minoría es la verdadera prueba de una sociedad liberal.

¿Qué hay que hacer? En primer lugar, es importante la claridad del lenguaje. Existe un amplio y necesario espacio para la crítica legítima de la política israelí. Pero las críticas que borran la historia, inflan cifras sin corroborar o trafican con la aniquilación retórica deben ser denunciadas. Las democracias requieren debate; no sobreviven a una deslegitimación sostenida disfrazada de urgencia moral.

En segundo lugar, las comunidades judías y sus aliados deben invertir en fortalecer la identidad y las instituciones. El orgullo de pertenencia no es una provocación; es un escudo. La movilización política, la resiliencia cultural y las iniciativas educativas que reivindiquen el registro histórico desafiarán el atractivo de las narrativas simplistas.

En tercer lugar, los gobiernos europeos y las instituciones cívicas deben reafirmar los principios básicos: la igualdad de protección ante la ley para los judíos, la aplicación enérgica de la ley contra los delitos motivados por el odio y la insistencia en que los intercambios académicos y culturales se basen en el respeto mutuo y la integridad de los hechos. Hay que resistirse a los gestos simbólicos que señalan a Israel como objeto de un trato excepcional; corroen la aplicación basada en principios de las normas de derechos humanos.

Por último, los aliados fuera de Europa -Estados Unidos, los amigos de Israel en la sociedad civil, las redes judías mundiales- no deben tratar a Europa como una causa perdida. Europa sigue siendo importante desde el punto de vista geopolítico y cultural. Sigue siendo un lugar donde la batalla por la razón y la memoria puede librarse y ganarse.

El retorno del antisemitismo en Europa no es un antiguo fantasma reanimado por accidente. Es el producto de opciones políticas y fracasos intelectuales contemporáneos. Si permitimos que la fusión de la moda ideológica y el oportunismo geopolítico dicte la vida pública, habremos renunciado a los términos morales centrales que una vez separaron a las democracias liberales de las mafias del pasado.

La advertencia de la Historia es severa: la deslegitimación precede a la desposesión. Los líderes, intelectuales y ciudadanos europeos deben decidir si hacen caso a esta advertencia o permiten que se desarrolle otro capítulo de decadencia moral.

La prueba no es abstracta: se trata de si los judíos de Europa pueden caminar con seguridad, enviar a sus hijos a la escuela sin miedo y participar plenamente en la vida cívica. Si Europa desea reclamar su reivindicación moral, debe empezar por defender a los más vulnerables dentro de sus fronteras.

Nosotros, el pueblo judío, debemos centrarnos ahora en nosotros mismos, en nuestra resistencia, en la victoria que hemos logrado y en el hecho duradero de que seguimos aquí. Con Estados Unidos como único bastión de claridad moral, Israel debe seguir siendo un sólido pilar de la civilización occidental, anclado en la democracia, la libertad, la identidad y la fuerza para prevalecer, especialmente en lo que es una guerra justa de defensa.

© JNS