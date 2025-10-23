11-S: el momento de la verdad de Mamdani

23 de octubre, 2025

Si Zohran Mamdani es elegido próximo alcalde de Nueva York, se enfrentará al próximo aniversario del 11 de septiembre de 2001 como un hipócrita indisimulado o lo suficientemente honesto como para revelar su desprecio expansivo por una nación que sigue siendo el faro de la libertad en todo el mundo.

Por mucho que lo intente, en ese solemne día de conmemoración, Mamdani no podrá tener las dos cosas.

Hasta la fecha, sus referencias al 11-S no revelan ni siquiera un indicio de dolor por los miles de estadounidenses que murieron aquel día. En lugar de ello, relata cómo el ataque terrorista le hizo sentirse aislado del resto de nosotros, negándose a sugerir que el 11 de septiembre de 2001 todos nos convertimos en neoyorquinos.

The New York Post le cita diciendo: "Sigue existiendo la ilusión... sobre todo como resultado del colonialismo de los colonos, de que todos podemos convertirnos en neoyorquinos...".

Para quienes estudian a la familia Mamdani, esto no debería ser una sorpresa. Ha cenado en la mesa de su padre, y el profesor de Columbia, Mahmood Mamdani no se anda con rodeos en cuanto a su visión del país que les acogió a él y a su familia hace décadas.

Consideremos el libro de Mahmood Mamdani, Buen musulmán, mal musulmán, publicado varios años después del 11 de septiembre. Escribió: "Tenemos que reconocer a ese terrorista suicida, ante todo, como una categoría de soldado". También recordó al público que, según él, los atentados suicidas no deben ser "estigmatizados como una marca de barbarie".

Sus comentarios supondrán un escalofriante recordatorio para los supervivientes del atentado terrorista del 11-S de que la ideología que el profesor Mamdani ha ofrecido a sus alumnos y, cabe sospechar, al actual candidato a la alcaldía de Nueva York. Sus observaciones tampoco se han acallado con el paso del tiempo.

Su libro más reciente, Veneno lento, intenta rehabilitar a uno de los dictadores más despiadados de África, Idi Amin. El autor sugiere que las extrañas acciones y atrocidades infligidas por Amin a sus conciudadanos ugandeses se hicieron simplemente por la causa de fortalecer su nación poscolonial.

Entonces, ¿qué diría un alcalde Zohran Mamdani en uno de los lugares más sagrados de su ciudad, el memorial del 11-S, cuando el aniversario de ese ataque a Nueva York figure en su calendario oficial? ¿Sugerirá también que los terroristas eran valientes soldados que estrellaron los aviones contra las torres con el propósito de atacar a la América "poscolonial"? ¿Que "merecíamos" el asesinato de 2.977 neoyorquinos?

Si los votantes de Gotham deciden entregar el Ayuntamiento a Mamdani en noviembre, tendrán que darse cuenta de que su nuevo alcalde no se considera a sí mismo un "neoyorquino". Ni ahora, ni mañana, y mucho menos el 11-S.

