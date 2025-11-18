Trump defiende a Carlson: La libertad de expresión no viene sin juicio

18 de noviembre, 2025

Nick Fuentes tenía buenos motivos para celebrar. Es el principal ejemplo de los denominados "groypers" -término aplicado a la particular marca de fanáticos antisemitas y extremistas de extrema derecha de la que él es el principal portavoz-. Cualquier duda de que estuviera ganando terreno en sus esfuerzos por integrarse en el discurso político estadounidense fue despejada el domingo por el presidente Donald Trump.

En una de sus típicas salidas de tono ante los medios, esta vez de regreso a la Casa Blanca tras una estancia en su complejo Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue preguntado sobre qué opinaba del ex presentador de Fox News Tucker Carlson dando a Fuentes una entrevista amistosa en su podcast.

El presidente replicó,"No puedes decirle a quién entrevistar". Trump cenó públicamente una vez con Fuentes en Mar-a-Lago junto a Kanye West, otro destacado odiador de judíos, en 2022, y después afirmó que no sabía quién era. Parecía estar repitiendo esa historia ahora al decir que "no sabía mucho sobre" Fuentes. Aun así, en lo que a él respecta, si Carlson quería entrevistar a Fuentes, entonces "que corra la voz", dijo el presidente. "La gente tiene que decidir. En última instancia, la gente tiene que decidir".

Una derrota de la decencia

Aunque la afirmación de ignorancia podría haber sido creíble hace tres años, ya no se sostiene, sobre todo después del debate entre conservadores sobre Fuentes que se ha desatado en el último mes.

Aunque Trump y sus partidarios pueden alegar que esto no constituye un respaldo al joven antisemita, no fue así como el líder groyper -una figura con muchos seguidores en las redes sociales- lo trató. Compartió el vídeo de la declaración de Trump con el comentario: "Gracias, señor presidente".

Es una derrota para la gente decente, independientemente de su posición en el espectro político, a la que le gustaría relegar a los trolls extremistas como Fuentes a los pantanos febriles de la extrema derecha y fuera del discurso dominante.

El Partido Demócrata ha encumbrado a su propia marca de antisemitas -los progresistas de extrema izquierda que odian a Israel, como el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani y los miembros de la "Squad" de extrema izquierda del Congreso- a estrellas del rock de la izquierda política. Los equivalentes morales de Mamdani y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) en la derecha, como la errática diputada Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), a cuya reelección se opone ahora Trump, no son tratadas con la misma deferencia ni están en condiciones de liderar a los republicanos en el futuro. Pero la voluntad de Trump y otros de tolerar a Carlson -y ahora, aparentemente, a Fuentes- ha creado una crisis sobre el antisemitismo en la derecha.

Esto es chocante-y no sólo porque uno habría pensado que ninguna persona sensata, independientemente de su afiliación política, habría pensado que una entrevista blanda a Fuentes, además de otros antisemitas y odiadores de Israel que Carlson ha acogido en su programa en el último año, habría sido defendible.

Pero aquellos que están expresando su indignación por lo que Trump acaba de decir, así como los otros ejemplos de aquellos que se apresuraron a defender a Carlson, están pasando por alto algo importante. No se trata tanto de si el odio de Fuentes es loable, sino del "control de acceso".

Desacreditar el "control de acceso

La noción de que algunos puntos de vista, como la variante particular de la locura neonazi de Fuentes, son tan aborrecibles que no deberían ser considerados dignos de discusión, por no hablar de una audiencia justa, se ha desacreditado por completo entre muchos conservadores.

Una parte no insignificante de los pensadores políticos y de las voces de la derecha parece haber adoptado la postura de que cerrar el debate a cualquier opinión, por repugnante o inmoral que sea, está mal. Y mucha gente que puede no sentirse cómoda con los extremistas en cualquier otro contexto está asintiendo con la cabeza a la defensa de Carlson por este motivo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La respuesta es que es una reacción exagerada a la forma en que la izquierda política y sus ideologías tóxicas sobre la raza han llegado a dominar la plaza pública en los últimos años. La larga marcha de los progresistas a través de las instituciones estadounidenses que controlan la educación, los medios de comunicación y la cultura, que culminó en el Black Lives Matter verano de 2020, creó una ola de "cancelaciones" en la que cualquiera que disintiera de la nueva ortodoxia neomarxista de izquierdas era avergonzado y expulsado de la vida pública.

La negativa a someterse a las nocivas ideas de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo inhabilitó a personas cualificadas para puestos en el mundo académico, los medios de comunicación liberales, las bellas artes e incluso la cultura popular. Los que ya ocupaban esos puestos a menudo eran expulsados de ellos si se les tachaba de conservadores.

Además, todo el tenor del debate nacional estaba profundamente influido por la intolerancia de la izquierda. La ridícula noción de que "cualquiera que no me guste es Hitler" o un enemigo de la democracia se convirtió en norma para los liberales políticos. Llamar nazis o fascistas a los republicanos, sin embargo, no es nada nuevo; acusaciones falsas similares se oían con frecuencia hace 20 años contra figuras como el presidente George W. Bush. Sin embargo, se disparó una vez que Trump entró en la escena política y ahora es casi una reacción refleja a casi cualquier opinión o personalidad conservadora.

Trump derrotó los esfuerzos no sólo por anularlo, sino por llevarlo a la bancarrota y encarcelarlo. La izquierda, aunque frustrada por sus derrotas políticas, ha pasado ahora a utilizar los mismos métodos para aplicar las mismas tácticas a los partidarios de Israel. Siguiendo el ejemplo de los propagandistas soviéticos que convencieron a las Naciones Unidas para que tacharan falsamente de racismo al sionismo hace 50 años, ahora hacen lo mismo con los judíos, empleando calumnias de sangre sobre Israel cometiendo "genocidio".

Lamentablemente, en confirmación de la teoría de la herradura de la política en la que los extremistas siempre encuentran un terreno común en su antisemitismo compartido, algunos en la derecha, como Carlson (y la aún más odiosa comentarista política de extrema derecha Candace Owens y Fuentes), están jugando al mismo juego. La única diferencia es que en lugar de afirmar que Israel es un Estado racista porque es judío, intentan deslegitimar a los sionistas cristianos y a los judíos manteniendo viejas tradiciones de antisemitismo teológico cristiano y tropos aislacionistas sobre que los judíos son extranjeros que amenazan y manipulan los intereses estadounidenses por el bien de Israel.

En una época más sana, los líderes del pensamiento conservador no tolerarían que opiniones tan atroces fueran tratadas como discutibles, y mucho menos como algo que la gente decente debería tolerar. Eso es exactamente lo que William F. Buckley, el fundador del conservadurismo moderno, hizo en la década de 1960 a los extremistas de la Sociedad John Birch, y de nuevo, en la década de 1990 a los antisemitas como Pat Buchanan y Joseph Sobran. Los conservadores celebraron durante mucho tiempo el "gatekeeping" de Buckley como prueba no sólo de su liderazgo, sino de cómo la derecha política fue capaz de descartar a los chiflados y lograr enormes victorias políticas.

Exagerar con la izquierda

Ese tipo de control no sólo ha pasado de moda en la derecha. Actualmente se considera erróneo y de alguna manera no diferente de las cancelaciones impuestas a los disidentes del catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI) o la idea de que Estados Unidos es una nación irremediablemente racista por parte de BLM y otros progresistas.

En su lugar está el tipo de actitud sin prejuicios sobre el extremismo expresada por populares podcasters como Megyn Kelly, Matt Walsh y, ahora, el propio presidente de Estados Unidos.

Pero que los izquierdistas se equivocaran al acusar a Trump de racista, nazi o -en un acto de ironía inconsciente porque es el presidente más proisraelí de la historia- antisemita, y al hacer lo mismo con otros de derechas, no significa que no existan racistas, nazis y antisemitas.

La decisión de Carlson de no limitarse a dar tribuna a las opiniones del repelente racista y antisemita, sino de escucharlas con simpatía e incluso con apoyo, ha dividido a los conservadores en las últimas semanas. Más que eso, utilizó el programa para desahogar su propio odio hacia Israel, los "sionistas cristianos" -a quienes denunció como culpables de "herejía" y de padecer un "virus cerebral"- y para lanzar el tradicional tropo antisemita de que los judíos son culpables de doble lealtad.

La mayoría de los conservadores y republicanos de la corriente dominante trataron este último ejemplo de la debilidad de Carlson por el odio a los judíos como una prueba concluyente de que el presentador de podcast y miembro desde hace mucho tiempo del círculo íntimo de la familia Trump debería ser condenado como un incitador al odio, en lugar de ser tratado como una estrella de la derecha política. Otros, como el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, así como otros podcasters de derechas como Kelly y Walsh, defendieron a Carlson y condenaron a quienes le llamaban la atención.

Roberts se retractó de sus afirmaciones de que los críticos de Carlson eran "venenosos", así como de algunas de sus afirmaciones de que el tema era oponerse a los esfuerzos por obligar a Estados Unidos a desatender sus propios intereses para ayudar a Israel. Pero la continua disposición a tratar a Carlson como un amigo, en lugar de alguien a quien censurar y aislar, ha provocado un éxodo de empleados, académicos y donantes de Heritage, y de algunos de sus grupos de trabajo. Creen que una institución que se había convertido en una voz líder de oposición a la creciente amenaza del odio judío de izquierdas está fatalmente comprometida por sus vínculos con alguien obsesionado con el asco a Israel y a los judíos.

En parte, esto no es más que otra manifestación de la oleada de antisemitismo que desató el ataque árabe palestino dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Integración del antisemitismo

Eso demostró la forma en que la victimización violenta de los judíos parece desatar el virus del odio contra ellos que sigue asolando la civilización. Que exista tanto en la derecha como en la izquierda, que ha renunciado a juzgar a las personas que apoyan la destrucción del único Estado judío del planeta, es trágico. Es un objetivo que sólo puede lograrse mediante el genocidio de aproximadamente la mitad de los judíos del mundo que viven en Israel, y casi siempre implica el uso de tropos, lenguaje y acciones que son inherente y descaradamente antisemitas. Al mismo tiempo, un número significativo de personas de derechas -aunque nada cercano al consenso de la izquierda- han llegado a una conclusión similar, aunque hayan llegado a ella por un camino ideológico diferente.

La alergia que los conservadores han desarrollado a la idea de que no se debe tolerar a los lunáticos es un problema que hay que abordar. La aquiescencia de Trump a esta idea y el silencio del vicepresidente JD Vance sobre las acciones de Carlson, que es su amigo personal y alguien con quien tiene una deuda política, es más que preocupante.

Las cancelaciones de la izquierda y su intolerancia hacia la libertad de expresión siguen siendo muy preocupantes. Siguen sin tener ningún problema en reprimir a gritos o en asegurarse de que los conservadores y los partidarios de Israel no sean escuchados en los campus universitarios.

Que traten sus esfuerzos por suprimir el discurso de otros como una forma de libertad de expresión que debe ser protegida -su principal argumento contra los esfuerzos de Trump por desfinanciar las escuelas que toleran y fomentan el antisemitismo- no es nada menos que gaslighting.

Sin embargo, si la reacción de la derecha a este lamentable estado de cosas es declarar que nada está fuera de los límites y que todo, incluido el racismo y el odio descarados de Fuentes, es algo sobre lo que la gente decente debe estar de acuerdo en discrepar, entonces eso es igual de malo. También contradice la filosofía política conservadora normativa, desde sus orígenes en los escritos del estadista inglés Edmund Burke hasta Buckley y los que ahora intentan defender a la derecha de Carlson y Fuentes. Tales ideas atacan las nociones básicas de que la libertad se defiende mejor mediante la preservación de las tradiciones y normas que se derivan de los principios fundacionales de la civilización occidental y del legado de Jerusalén, Atenas y Roma.

La guerra de la izquierda contra Occidente no consiste únicamente en silenciar las opiniones contrarias. Es un asalto a las creencias que constituyen los cimientos de nuestra civilización. No se puede defender a Occidente apoyando y normalizando a los neonazis y antisemitas; así es exactamente como la izquierda intenta destruirlo. Ser crítico con el odio no es ser débil ni rendirse ante los adversarios políticos. Es hora de que los conservadores, incluidos los que aún están traumatizados por la intolerancia de la izquierda, se den cuenta de que defender su movimiento contra los que incitan al odio -lo que a veces puede requerir un "control de acceso"- es tan importante como luchar contra las insidiosas ideas marxistas de la izquierda.

© JNS